中年才開始動就不嫌晚！權威研究證實：運動可降 45% 失智症風險

運動預防失智症要從年輕做起，晚了就沒用？據最新研究顯示，就算到了中年甚至晚年才開始增加運動量，對大腦健康仍有顯著幫助。

根據發表於《美國醫學會雜誌網路公開版》（JAMA Network Open）的最新研究指出，中年或晚年提升身體活動量，最高可將失智症風險降低 36%～45%，為預防阿茲海默症帶來重要新希望。

這項研究係由波士頓大學公共衛生學院團隊進行，分析「弗雷明漢心臟研究」中4300多名未罹患失智症 的後代資料。研究對象需填寫問卷，回報日常睡眠狀況與身體活動程度，包括是屬於久坐、從事輕度、中度或重度活動。

研究團隊進一步將運動狀況分為三個人生階段觀察：青年期（26–44歲）、中年期（45–64歲）與老年期（65–88歲），並分別追蹤長達37年、26年與15年，監測受試者阿茲海默症及其他失智症的發生情形。

結果發現，中年時期身體活動量位居前段班者，在26年追蹤期間，罹患任何類型失智症的風險，比活動量最低者降低40%；而在晚年仍維持較高活動量者，失智症風險也可降低36%至45%。

研究人員說明，運動對大腦的保護效果可能比過去認知得更早出現，透過改善腦部結構、降低慢性發炎、促進血管健康與提升認知儲備，有助延緩認知退化。

值得注意的是，研究也發現，中年高活動量族群若未帶有APOE4基因（阿茲海默症高風險變異），失智症風險更明顯降低；但在晚年階段，即使帶有APOE4，只要維持運動習慣，仍能降低失智風險。

研究團隊提醒，本研究的限制在於運動量為自我回報，尚無法精確建議特定運動類型，但整體結論明確指出：任何年齡開始動起來，都比完全不動來得好，是預防失智症不可忽視的關鍵行動。

(記者丁馬，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

