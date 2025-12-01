中年注意！50年肌肉流失40% 研究：「肌少症」篩檢齡大下修至50歲

肌肉與肌力的流失可能比想像中還要早！亞洲肌少症工作小組公布最新診斷共識，正式將「肌少症」的篩檢年齡，從65歲大幅提前至50歲，研究團隊也追蹤整合八個亞洲國家大型資料庫，結果發現，「中年已是肌肉功能衰退的關鍵期」，這項研究結果登上國際期刊，也展現台灣在國際高齡醫學領域的學術領導地位。

肌少症篩檢年齡下修！ 從65歲大幅下降至50歲

亞洲肌少症工作小組公布最新肌少症診斷共識，正式將肌少症篩檢年齡從原本的65歲，大幅提前至50歲！

研究專家顯示，肌少症篩檢從65歲大幅提前至50歲。圖／台視新聞

陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭教授表示，很多老化的表徵上面，以肌肉為例，大概25歲是頂峰，可是到了25歲之後就慢慢往下，其中45歲在統計上有很顯著的轉折往下，所以這個點是必須掌握的。

北榮高齡醫學中心主任林明憲提到「肌少症」檢測方式，像是起身會有困難、搬重物大概4.5公斤左右會不會有困難。

人到中年肌肉量顯著下降！ 50年肌肉流失40%

研究團隊指出，60歲以後肌肉量每年流失1.4%-2.5%，20到70歲這50年間，肌肉量總計流失約40%，年紀越大流失速度就會越快，這份亞洲版診斷共識整合八個亞洲國家大型資料庫，有近3萬5千名個案數據，長期追蹤發現，「中年已是肌肉功能衰退的關鍵期」。

年紀越大肌肉量流失速度就會越快。圖／台視新聞

這項研究結果刊登於國際期刊《Nature Aging》上，由於《Nature》系列期刊極少刊登疾病的臨床指引，這也代表國際高度重視亞洲肌少症診斷共識的創新方向，陳亮恭也說，現在所有的藥物都還在發展當中，從中年開始要關注的是運動跟營養兩者的平衡，如果要強化肌肉健康，一定要包含重訓成分，要是阻抗的運動。

教授指出，這也是首度將焦點從肌少症的疾病診斷，轉向全生命週期的肌肉健康促進，為亞洲人口老化挑戰提供創新的解決方案，這回也展現台灣在國際高齡醫學領域的學術領導地位！

台北／劉芝宇、黃明聖 責任編輯／張碧珊

