中年減肥恐傷腦？研究：體重降但腦發炎加劇

最新動物研究指出，在中年階段減重，對大腦的影響可能比想像中更複雜。刊登於今年國際期刊《GeroScience》的動物研究，將焦點放在過去較少被深入討論的「中年」生命階段，論文研究的第一作者阿隆·澤默（Alon Zemer）表示，這項研究顛覆了「減重效果可直接複製於所有年齡層」的想法。他指出，減肥對於恢復肥胖患者的代謝健康仍然相當重要，但仍需要了解減肥對中年大腦的影響，確保大腦健康不會受到損害。

以色列內蓋夫本古里安大學（Ben-Gurion University of the Negev, BGU）研究團隊針對年輕小鼠與中年小鼠進行對照實驗，觀察兩組在高脂飲食造成肥胖後，再恢復正常飲食減重的生理反應差異。

實驗結果呈現出矛盾的現象。兩組不同年齡層的小鼠在體重下降後，血糖耐受不良的問題都獲得改善，代謝健康確實受益。但中年小鼠在減重初期，負責調控食慾與能量平衡的下視丘，神經發炎反應反而加重，且這種變化在分子層級與顯微結構中都清楚可見。

（示意圖／Pixabay）

研究團隊進一步分析發現，中年小鼠在瘦身過程中，下視丘內的微膠細胞（microglia，大腦的免疫細胞）數量與體積進一步增加，顯示發炎反應被放大。相關基因分析也發現，與能量代謝、粒線體功能及神經退化相關的路徑出現下調，且變化幅度明顯高於年輕小鼠。

研究團隊強調，需要進行更多研究，以便更了解中年減肥期間為何會出現這種短暫但令人擔憂的腦部發炎。團隊期盼未來科學家能夠發展出既能維持減肥帶來的代謝優勢，又能同時隨著年齡增長保護大腦健康的方法。

