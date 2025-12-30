中年減肥要注意！小鼠實驗顯示：雖改善血糖卻伴隨腦部發炎

〔編譯陳成良／綜合報導〕肥胖被視為現代健康大敵，減重通常被鼓勵作為降低慢性病風險的手段。然而，以色列本-古里安大學(BGU)發表於《GeroScience》期刊的最新基礎研究提示，對於步入中年的個體而言，大腦對減重的反應可能與年輕時不同。科學家透過小鼠實驗發現，中年減重雖然改善了代謝指標，卻觀察到下視丘出現「暫時性」的發炎反應，這項機制值得進一步關注。

據權威科研新聞網《ScienceDaily》報導，研究團隊比較了「年輕小鼠」與「中年小鼠」在飲食誘導肥胖後進行減重的生理反應。結果顯示，兩組小鼠在減重後，血糖控制等代謝指標均顯著改善，證實減重對全身代謝健康仍具正面效益。

廣告 廣告

然而，研究人員在中年小鼠的大腦中觀察到特殊現象：負責調節食慾與能量消耗的「下視丘」(Hypothalamus)，出現了明顯的發炎反應。透過高解析度顯微鏡觀察，科學家發現中年小鼠腦中的免疫細胞「微膠細胞」(Microglia)被異常激活。值得注意的是，這種發炎反應是暫時性的，持續數週後便逐漸消退，而年輕小鼠則未出現類似情況。

儘管該發炎反應最終會消退，但其機制引發科學家重視。研究團隊指出，在既有醫學文獻中，大腦若長期處於調節不良的發炎狀態，往往與記憶力衰退及神經退化性疾病(如阿茲海默症)有關。本研究雖未證實減重直接導致失智，但揭示了中年大腦在適應體重變化時，可能面臨比年輕大腦更複雜的免疫挑戰。

該研究第一作者、醫學博士候選人澤梅爾(Alon Zemer)強調：「我們的發現表明，中年減重不能簡單地『複製貼上』年輕時的做法。」他指出，這項研究屬於基礎科學層次，旨在提醒未來開發減重策略時，需同時考量神經系統的適應性。

專家也呼籲，臨床上減重對於預防心血管疾病與糖尿病的益處已獲廣泛證實，民眾不應因此對減重卻步，若有疑慮應諮詢專業醫師，尋求漸進且溫和的體重管理方式。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》辣椒助減重？ 醫示警：吃錯反變胖

健康網》王月開腦昏迷5天 沒有頭蓋骨「會呼吸的痛」 醫：需留意癲癇發作

與藥師做朋友》服用降血壓藥物可以停藥嗎？要吃一輩子嗎？

健康網》BMI24是警戒線 醫揭「健康胖」假象

