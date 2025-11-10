中年父母必學：為何要把手機費、保單「丟還」給孩子？理財從「知道錢花在哪」，學會負責開始





上個月已經帶孩子去OUTLET採買完一輪衣服，沒想到上星期去逛街，小孩看到一套喜歡的衣服，出門忘了帶錢，於是我們先幫忙墊款，回家她立刻把錢轉回來。

這種「我可以暫時支援妳，但妳必須替自己的慾望買單」的互動，我認為其實就是在練習訓練孩子責任感。

我們常跟孩子說：「理財不是從投資開始，而是從管理自己的人生開始。訓練責任感是方方面面的，需要從小地方開始放手。」

從保單、信用卡到每一筆帳單，甚至連她下單買股票時，我都要她自己確認帳戶餘額是否足夠，這些看似瑣碎的小事，其實都是我們刻意放手、要訓練孩子「對自己負責」的機會……

學理財，不只教「投資」

讓孩子學會理財，不只教她投資，還要讓她學會付帳單。很多人好奇我們是如何教育孩子財商觀念，這其實這是大哉問！

廣告 廣告

只能說孩子從很小，我們便是有意識地、一步一步地把「責任」丟還給她們。我舉生活中的例子給大家參考。

像是女兒上大學不久，老公就把孩子的手機門號，轉到她名下。

每月的手機費用就讓她的學生信用卡扣款，一方面累積信用，另一方面也藉此提醒她：「遲繳費用會影響個人信用，這是長大後必須面對的責任。」

主動了解「錢花去哪裡」

接著是保險。

我們開始把她的保單一張一張交接給她，讓孩子自己知道自己到底有什麼保障。除了主約，我們連附約的意外險、實支實付，也陸續讓孩子自己負擔。

不是家裡不願幫忙，而是我發現，當小孩真的要自己付錢時，反而會主動了解「錢花去哪裡」。

我們還請保險業務員整理全家的保單，讓孩子知道家中大概有哪些保障、到期時間與保額範圍（ex壽險、醫療、癌症、意外險）各自涵蓋哪些內容。

最近甚至打算與業務員商量，成立一個「家族保險群組」，這樣萬一我哪一天臨時住院或出了什麼事，孩子也能在第一時間找到人問、確定應該怎麼處理。

父母就是不斷的放手

上個月已經帶孩子去OUTLET採買完一輪衣服，沒想到上星期去逛街，小孩看到一套喜歡的衣服，出門忘了帶錢，於是我們先幫忙墊款，回家她立刻把錢轉回來。

這種「我可以暫時支援妳，但妳必須替自己的慾望買單」的互動，我認為其實就是在練習訓練孩子責任感。

我們常跟孩子說：「理財不是從投資開始，而是從管理自己的人生開始。訓練責任感是方方面面的，需要從小地方開始放手。」

從保單、信用卡到每一筆帳單，甚至連她下單買股票時，我都要她自己確認帳戶餘額是否足夠。

這些看似瑣碎的小事，其實都是我們刻意放手、要訓練孩子「對自己負責」的機會。

更換保單要保人，為孩子省一筆遺產稅

為什麼我們現在要把保單的「要保人」改成孩子？

會有這個動機，是因為悟天前陣子看到一則新聞，內容大概是說：有家長（要保人）幫孩子買了金額很高的保險，保額高、保單價值準備金也非常高，結果家長（要保人）後來過世，孩子雖然領到保險金，卻同時被國稅局要求補申報、甚至被追稅。

查了一下資料，翻成白話文的意思就是：

保單的「保單價值準備金」屬於要保人的財產，若要保人過世，需於期限內，依法必須列入遺產申報。 簡單說，若「要保人是父母、被保人是孩子」那這張保單的價值準備金就屬於父母的財產，在父母過世後要納入遺產申報。 反之，若孩子自己是要保人，保單就能自然地歸屬於他個人，也能避免日後不必要的稅務爭議。

這樣說，不是要各位爸媽現在就趕快把要保人全部改給小孩。如果你跟我們家一樣，只是幫孩子買最基本的醫療保障或意外險，保額並不高，那根本不太需要擔心，因為小資族的爸媽，多數很難買到需要繳交遺產稅的額度。

換言之，如果你給小孩買的是高額保單，那麼更換要保人、被保險人或受益人之前，務必都先找自己的保險公司及保險業務員，好好問清楚後續，會不會產生贈與稅的問題。

讓孩子為自己的人生負責



我想強調的，其實是，與其糾結「要不要更改要保人」，更重要的是，在孩子還能學的時候，建立他正確的財商觀念。

我也聽過不少案例，家長太早把要保人改成孩子，結果孩子缺乏理財觀念，知道名下有一筆錢，就立刻跑去解約。

只能說，「沒有策略性地給予，反而失去傳承的意義」。最後孫太想留給各位爸媽一句話：

理財教育不是灌輸，而是陪孩子一起練習。 伴隨著孩子漸漸長大成人，上大學，甚至出社會之後，我們要學習有意識地慢慢放手，當孩子學會管理自己的信用、理解保險的責任，那一天起，才真正開始學會「為自己的人生負責」。

本文獲作者授權轉載，原文出處

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

長壽≠活著！想80歲提登機箱、爬百階梯…現在就開始做：鍛鍊6基礎動作「未必要去健身房」

他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像

遺憾「懷孕沒生下來」，72歲李昂不婚無子晚年怎規劃？她簽DNR、獨自就醫：自己站起來，比靠別人有用太多



