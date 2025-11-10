中年父母必學：為何要把手機費、保單「丟還」給孩子？理財從「知道錢花在哪」，學會負責開始
上個月已經帶孩子去OUTLET採買完一輪衣服，沒想到上星期去逛街，小孩看到一套喜歡的衣服，出門忘了帶錢，於是我們先幫忙墊款，回家她立刻把錢轉回來。
這種「我可以暫時支援妳，但妳必須替自己的慾望買單」的互動，我認為其實就是在練習訓練孩子責任感。
我們常跟孩子說：「理財不是從投資開始，而是從管理自己的人生開始。訓練責任感是方方面面的，需要從小地方開始放手。」
從保單、信用卡到每一筆帳單，甚至連她下單買股票時，我都要她自己確認帳戶餘額是否足夠，這些看似瑣碎的小事，其實都是我們刻意放手、要訓練孩子「對自己負責」的機會……
學理財，不只教「投資」
讓孩子學會理財，不只教她投資，還要讓她學會付帳單。很多人好奇我們是如何教育孩子財商觀念，這其實這是大哉問！
只能說孩子從很小，我們便是有意識地、一步一步地把「責任」丟還給她們。我舉生活中的例子給大家參考。
像是女兒上大學不久，老公就把孩子的手機門號，轉到她名下。
每月的手機費用就讓她的學生信用卡扣款，一方面累積信用，另一方面也藉此提醒她：「遲繳費用會影響個人信用，這是長大後必須面對的責任。」
主動了解「錢花去哪裡」
接著是保險。
我們開始把她的保單一張一張交接給她，讓孩子自己知道自己到底有什麼保障。除了主約，我們連附約的意外險、實支實付，也陸續讓孩子自己負擔。
不是家裡不願幫忙，而是我發現，當小孩真的要自己付錢時，反而會主動了解「錢花去哪裡」。
我們還請保險業務員整理全家的保單，讓孩子知道家中大概有哪些保障、到期時間與保額範圍（ex壽險、醫療、癌症、意外險）各自涵蓋哪些內容。
最近甚至打算與業務員商量，成立一個「家族保險群組」，這樣萬一我哪一天臨時住院或出了什麼事，孩子也能在第一時間找到人問、確定應該怎麼處理。
父母就是不斷的放手
上個月已經帶孩子去OUTLET採買完一輪衣服，沒想到上星期去逛街，小孩看到一套喜歡的衣服，出門忘了帶錢，於是我們先幫忙墊款，回家她立刻把錢轉回來。
這種「我可以暫時支援妳，但妳必須替自己的慾望買單」的互動，我認為其實就是在練習訓練孩子責任感。
我們常跟孩子說：「理財不是從投資開始，而是從管理自己的人生開始。訓練責任感是方方面面的，需要從小地方開始放手。」
從保單、信用卡到每一筆帳單，甚至連她下單買股票時，我都要她自己確認帳戶餘額是否足夠。
這些看似瑣碎的小事，其實都是我們刻意放手、要訓練孩子「對自己負責」的機會。
更換保單要保人，為孩子省一筆遺產稅
為什麼我們現在要把保單的「要保人」改成孩子？
會有這個動機，是因為悟天前陣子看到一則新聞，內容大概是說：有家長（要保人）幫孩子買了金額很高的保險，保額高、保單價值準備金也非常高，結果家長（要保人）後來過世，孩子雖然領到保險金，卻同時被國稅局要求補申報、甚至被追稅。
查了一下資料，翻成白話文的意思就是：
保單的「保單價值準備金」屬於要保人的財產，若要保人過世，需於期限內，依法必須列入遺產申報。
簡單說，若「要保人是父母、被保人是孩子」那這張保單的價值準備金就屬於父母的財產，在父母過世後要納入遺產申報。
反之，若孩子自己是要保人，保單就能自然地歸屬於他個人，也能避免日後不必要的稅務爭議。
這樣說，不是要各位爸媽現在就趕快把要保人全部改給小孩。如果你跟我們家一樣，只是幫孩子買最基本的醫療保障或意外險，保額並不高，那根本不太需要擔心，因為小資族的爸媽，多數很難買到需要繳交遺產稅的額度。
換言之，如果你給小孩買的是高額保單，那麼更換要保人、被保險人或受益人之前，務必都先找自己的保險公司及保險業務員，好好問清楚後續，會不會產生贈與稅的問題。
讓孩子為自己的人生負責
我想強調的，其實是，與其糾結「要不要更改要保人」，更重要的是，在孩子還能學的時候，建立他正確的財商觀念。
我也聽過不少案例，家長太早把要保人改成孩子，結果孩子缺乏理財觀念，知道名下有一筆錢，就立刻跑去解約。
只能說，「沒有策略性地給予，反而失去傳承的意義」。最後孫太想留給各位爸媽一句話：
理財教育不是灌輸，而是陪孩子一起練習。
伴隨著孩子漸漸長大成人，上大學，甚至出社會之後，我們要學習有意識地慢慢放手，當孩子學會管理自己的信用、理解保險的責任，那一天起，才真正開始學會「為自己的人生負責」。
本文獲作者授權轉載，原文出處
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
長壽≠活著！想80歲提登機箱、爬百階梯…現在就開始做：鍛鍊6基礎動作「未必要去健身房」
他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像
遺憾「懷孕沒生下來」，72歲李昂不婚無子晚年怎規劃？她簽DNR、獨自就醫：自己站起來，比靠別人有用太多
其他人也在看
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 1 天前
孩子沉迷電動不讀書？專家教你這招讓他主動翻開書本
相信不少家長都有這樣的煩惱：孩子完全不讀書，老是打電動，要他讀書總是不甘不願。而且，當爸媽越要求，孩子就會越抗拒，反而更討厭讀書……結果就陷入惡性循環。究竟家長該怎麼做，才能讓孩子主動讀書呢？孩子自動學習 小學階段是關鍵我們調查的75位東大生中，約有48％的人回答「從小學就養成學習的習慣」。他們表示，因為小學學校作業較少，所以能自己學習的時間比較多。而到了國中，不只要參加社團活動，和朋友的交際也會增加，生活變得忙碌，就比較難規畫好幾個小時的讀書時間。如果不趁小學時養成習慣，升上國、高中就更難有規律的學習時間，而這正是許多學生不讀書的原因。正因如此，家長必須把握孩子升上國中之前的時間，幫助他們養成好習慣，且要達到一天不念書就不舒服的狀態。學習不是爸媽的事 成績好壞是孩子自己的責任主動、獨立自主的態度非常重要。由父母管理學習環境、準備講義、打造學習行程表，其實就是家長要求孩子讀書的狀態。以打電動比喻，就像是家長拿著控制器操控孩子。在這種狀態下，如果沒得到好成績時，孩子會認為那是父母的責任，而不是他們的。這樣一來，即使成績很差，他們也不覺得怎麼樣，畢竟他們只是遵照爸媽的指示去做而已。最理想的常春月刊 ・ 1 天前
淑麗氣象／鳳凰颱風要轉彎了！最新影響時程一次看
淑麗氣象／鳳凰颱風要轉彎了！最新影響時程一次看EBC東森新聞 ・ 1 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 15 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 17 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 15 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 17 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 12 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 14 小時前
2028支持度「賴清德VS隨便誰」票數一面倒 眾評：合理
賴清德歷經大罷免32比0遭完封，又被美國智庫評為「魯莽的領導人」，內外交迫。展望2026南、高首長防守戰，尚未確定綠營候選人穩佔優勢。賴清德的2028是否有黨內挑戰者尚未見跡象，但若賴參選2028，有脆友KUSO發起「賴清德VS路邊隨便誰」投票，賴竟僅獲15％支持，引發熱議。中時新聞網 ・ 9 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 23 小時前
坣娜肺腺癌奪命！譚敦慈：魚這樣吃恐成最毒習慣 7症狀像感冒卻奪命
以〈奢求〉等歌曲深植人心的59歲情歌女神坣娜，驚傳於10/14病逝。外界一度猜測是紅斑性狼瘡或胰臟癌奪命，但她摯愛的猶太裔富商老公薛智偉今（31）日悲痛證實，坣娜是因「肺腺癌」病逝。他透露，4年多前坣健康2.0 ・ 1 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 17 小時前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤 網教一招：能告密還不沾腥
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 21 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前