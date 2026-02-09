中年男勞力活少喝水 2.5公分膀胱結石塞尿路 醫師提醒冬天少流汗仍別忘補充水分

新營醫院泌尿科主任陳建升（右）、醫師張哲剛說，冬天較少流汗，別忘記要補充水分，且要避免長期憋尿。（院方提供）

記者陳佳伶／新營報導

一名卅九歲的中年男子平時從事勞力工作，近來為小便不順所困擾，就醫檢查發現膀胱有一顆二點五公分大的結石，經內視鏡手術將結石擊碎取出，醫師研判他平時水分補充不足，建議每天飲水量要二千西西，且囑咐不要憋尿，以免尿路結石。

衛福部新營醫院說，這名中年男子就醫時指出，平時身體健康，前陣子小便快結束時，覺得下腹部偶爾會有一點刺刺的，最近發現排尿到一半會突然間卡住，造成尿流中斷，只要身體抖動一下，又可以尿了，這種情況頻繁發生，造成小便的困擾，前往該院泌尿科就診。

泌尿科主任陳建升經使用超音波掃描膀胱時，赫然發現膀胱有一顆二點五公分大的結石，安排病患住院接受內視鏡手術，手術順利將結石擊碎並取出，病患順利出院後，就沒有解尿時的不適感了。

陳建升擔心病患是不是有排尿功能的障礙，在病患回診時，進一步安排尿路動力學檢查，結果顯示一切正常；推測病患膀胱結石的原因可能還是與飲水量不足有關。

陳建升說，國人發生尿路結石的盛行率，大約是每十就有一人有結石問題，男性的風險是女性二點四倍，平均發生的年齡落在五十二歲左右，大部分就醫的病患都是以輸尿管結石為主，膀胱結石只占所有因結石疾病就醫的一成不到。

膀胱結石的症狀包括小便尿到最後刺痛、血尿、尿流中斷，以及持續性的膿尿等等。結石常順應膀胱形狀呈圓形或橢圓形，越晚被發現的膀胱結石越大顆。

就醫時，醫師探詢病史，還會安排尿液檢查，以及影像學檢查（如Ｘ光、超音波、靜脈血管注射顯影劑，或是攝影電腦斷層檢查等等）來確定診斷；其中，超音波檢查可提供醫師在診間即時的影像訊息，是協助診斷的利器。

陳建升提醒大家要多喝水，雖然現在是冬天，較少流汗，別忘記要補充水分，每天建議飲水量二千西西，足夠的飲水量可以稀釋尿液中礦物質濃度，減少尿液中結晶的產生；也請大家定期排空膀胱，避免長期憋尿，才能避免尿路結石帶來困擾。