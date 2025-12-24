中年男子發燒不退血球異常 竟是心臟三尖瓣重度逆流致脾臟腫大

〔記者翁聿煌／新北報導〕63歲林先生去年底開始出現不明原因反覆高燒，多次往返診所醫院始終找不到原因，經到大醫院抽血檢查顯示白血球、血小板及血紅素低下必須輸血，但血液及骨髓等相關檢查均找不到病因，僅電腦斷層意外發現脾臟腫大與腹水，最後在心臟超音波檢查中發現他罹患三尖瓣重度閉鎖不全，瓣膜上還長了一公分大的贅生物(即細菌感染的病灶)，確診為感染性心內膜炎，由心臟血管外科替其更換人工生物瓣膜，同步清除感染病灶，總算順利恢復健康。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文指出，三尖瓣是位於心臟右心房與右心室之間的重要瓣膜，負責讓血液從右心房單向流入右心室，防止血液倒流，功能上與左心房和左心室之間的二尖瓣類似，造成三尖瓣逆流的原因繁多，包括風濕性心臟病、感染性心內膜炎、二尖瓣或主動脈瓣疾病、心律不整，甚至是長期抽菸、慢性呼吸道疾病、自體免疫疾病均可能導致三尖瓣逆流。

廣告 廣告

若三尖瓣功能受損，血液逆流回右心房，使右心房壓力增加，進而影響全身血液回流，就會導致器官壓力上升，當逆流非常嚴重且延遲治療，少部份病人甚至可能導致肝脾出現問題，如肝硬化、脾臟腫大等，而脾臟是造血器官，若因此腫大造成血球細胞破壞，就可能導致全身性血球減少，發生如林先生一般的情況。

楊凱文說，三尖瓣逆流並不少見，國外統計指出，有高達70%-80%的健康人群可見輕微三尖瓣逆流；但中重度以上的三尖瓣逆流發生率則較低，約占整體人口的1%-2%，大多數患者初期多無明顯症狀，直至中重度以上才會有輕微水腫出現，因此許多人往往會忽略其嚴重性，待出現嚴重問題時多已經變成重度逆流。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》10種食物含毒素 美國網紅醫：能不食為宜

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

健康網》避開5類食物 百萬網紅醫揭糖尿病改善關鍵

素食者頭暈原來是營養性神經病變 維生素均衡攝取很重要

