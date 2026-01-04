中年男子長期喝「汽水加煉乳」 糖尿病惡化慘截肢

馬來西亞一名中年男子長期飲用汽水加煉乳，導致糖尿病惡化，最終面臨截肢。（圖／翻攝自TikTok／kedidi_kakipalsu）

馬來西亞吉隆坡有一名中年男子因長期每日飲用汽水搭配煉乳，導致糖尿病惡化，最終不得已接受截肢手術。近日當地義肢製造商「Kedidi Kaki Palsu」在TikTok分享該案例，提醒民眾留意含糖飲料對健康的風險。

據馬來西亞製造商「Kedidi Kaki Palsu」官方TikTok帳號釋出的影片，畫面中當地一名中年男子坦言，自己長期有一個習慣，每晚外出都會點一杯汽水，並加入煉乳，他自稱沒有上癮，只是這樣搭配真的很好喝，所以就會習慣點一樣的飲料。但隨著男子長期高糖攝取，他的血糖控制惡化，最終造成下肢嚴重併發症，醫師建議，除了截肢已無其他治療選擇。

中年男子坦言，一開始無法接受要做截肢手術的事實，但最終仍遵從醫囑接受治療。而義肢公司表示，他們經常接觸到需要截肢的病患，許多人都有類似經歷，都是長期攝取高糖飲料、糕點或能量飲品，進而引發糖尿病及併發症；同時他們藉此呼籲大眾，隨時注意日常糖分攝取，避免難以挽回的後果。

事實上，台灣衛生福利部國民健康署曾提醒，汽水及其他含糖飲料含高糖分與空熱量，長期大量攝取容易導致肥胖、血糖升高，增加罹患第二型糖尿病、心血管疾病及牙齒問題的風險。國健署建議，成人每日攝取糖分應控制在總熱量的10％以下，並以水或無糖茶飲替代含糖飲料，以降低健康危害。

另外，有專家指出，糖尿病一旦控制不良，可能引發下肢血管及神經併發症，包括壞死、感染等，嚴重時甚至必須截肢。此案例提醒民眾，日常飲食習慣對健康影響深遠，尤其是甜飲與高糖食品，需慎重選擇。

