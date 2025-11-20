中年男忍3天腹痛求診 照X光驚見直徑6CM「瓷杯爆菊」 醫吃驚曝下場

記者潘靚緯／台中報導

一名中年男子因腹脹三天無法排便，肚子痛到無法忍受，趕緊到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高8公分的「陶瓷杯」！外科醫師原本使用器械將杯子夾出來，但杯緣光滑無法施力，加上堵塞時間長，杯子全被大腸包住，部分腸子已缺血壞死，最後只好全身麻醉「開腸破肚」才把男子體內的杯子順利取出。

直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯被腸子包住，因杯緣光滑難以夾出，最後只好開刀將杯子順利取出。(圖／大甲李綜合醫院提供)

駐診李綜合醫院的台中榮總外科醫師吳坤達表示，該名患者到院時，自訴三天無法排便非常困擾，因害羞未提及自己肛門塞了一個杯子，經過X光攝影，發現患者骨盆腔內竟有「杯子」形狀的異物，醫師當場嚇一大跳，立即安排進手術室，將杯子取出。

醫師表示，一開始試著用器械把夾出來，但杯子外表光滑，用了很多器械，試了很多次都無法成功，後來再使用腹腔鏡，依舊無法順利取出，擔心把杯子夾碎，傷及患者甚至造成感染風險，最後只好剖腹，直接把腸子劃開，耗費2個多小時才順利取出杯子，同時做了一個人工造口，讓患者能夠暫時解便。

吳坤達醫師表示，術後他詢問患者杯子是如何塞進去？患者害羞回應：「我不知道，我不小心的！」，原本打算試著用力像解便一樣排出，卻越卡越緊，憋了三天無法排便，痛苦難耐，才趕緊就醫求救。

中年男子疑因尋求刺激將同款類似的陶瓷杯塞進肛門，卻意外卡進腸子。(圖／大甲李綜合醫院提供)

吳坤達醫師指出，肛門塞進異物，一般臨床上是基於好奇或想尋求刺激，之前曾聽過塞棒球、按摩棒、椰子的案例，後果都相當嚴重，除了可能造成肛門括約肌鬆弛而失禁，甚至讓腸子壞死、破裂，還有可能引發腹腔感染，併發腹膜炎、致死的風險，萬一腸道受傷，恐怕要造口裝人工肛門，才能順利解便，提醒少數有特殊嗜好的民眾，切記不要輕易嘗試。

