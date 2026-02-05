中年男性半夜尿不停？醫揭恐怖真相：心臟恐亮紅燈

生活中心／吳宜庭報導



不少人以為，半夜頻頻起床上廁所只是攝護腺或泌尿系統的問題，但腎臟科醫師林軒任提醒，夜尿背後可能隱藏更大的健康警訊。他指出，「大家是否有過這種經驗：明明晚餐都不敢喝湯、睡前也不敢喝水，但到了凌晨三點，還是準時被尿意喚醒？」很多中年男性以為夜尿只是泌尿系統的問題，但在腎臟科醫師眼中，頻繁夜尿往往是心血管系統崩壞的第一張骨牌！









中年男性睡到一半狂尿？醫示警「心血管崩壞第一警訊」：心臟恐亮紅燈

林醫師指出，夜尿與心臟疾病經常相伴。（圖／民視新聞資料照）

林醫師分析，夜尿與心臟疾病經常相伴，「大家可以把身體想像成一座城市：心臟是發電廠，血管是供電網，而腎臟與膀胱就是排水系統」，當身體出現三高、肥胖等代謝症候群時，心臟與膀胱同時承受壓力。內臟脂肪堆積與高血糖引發慢性發炎，刺激攝護腺增生，讓尿道受壓、膀胱敏感，儲尿能力下降；高血壓、高血脂則會讓血管內壁堆積斑塊。林軒任提醒，「如果骨盆腔的微血管已經嚴重塞車，下一條塞住的，可能就是心臟或大腦！」



針對改善夜尿，他建議從全身血管健康著手，而非僅控制症狀，「想要改善夜尿，不能只靠止尿藥，必須從『全身血管保養』做起，像是減少精緻澱粉攝取，可降低胰島素阻抗，減少攝護腺發炎。建立規律有氧運動習慣（如快走、慢跑、騎車），能幫助修復血管彈性，從根源緩解膀胱的『缺氧焦慮』。」此外，他也建議睡前2至4小時限制飲水，若有下肢水腫可提前抬腿排水，並記錄夜間尿量及檢查血壓、血糖、血脂等指標，以評估是否與心臟功能或睡眠呼吸中止症相關。林醫師強調，正視夜尿警訊，不只是保護睡眠，更是守護心臟健康。





原文出處：中年男性睡到一半狂尿？醫示警「心血管崩壞第一警訊」：心臟恐亮紅燈

