中年男沉迷「巨乳女友」性愛關係！卻反覆遭女友討錢 網友狠揭：這是包養性伴侶吧

（生活中心／綜合報導）一位45歲、年收入約新臺幣百萬元的中年男性，近期在網路匿名社群上發文，揭露了他與 33 歲現任女友之間，一段充滿金錢、慾望與矛盾的複雜關係。發文者指出，儘管兩人有著顯著的年齡及收入落差（女方年收約50萬），但女方擁有誘人身材、大胸部，且兩人之間的親密性生活極度契合。然而，這段關係的非生理層面卻使他感到困擾。

他描述女友高度自我中心且生活不穩定，經常與其遊戲社群的朋友們失聯，兩人多數通話皆以爭執收場，並非日常的伴侶關係模式。他坦言，兩人雖未同住，但每逢見面，女方幾乎都會主動要求提供生活費。該男性將這段關係定調為「一種需要支付報酬的固定性伴侶」。他觀察到，兩人對於未來發展的態度與金錢給付呈現直接相關：當給付費用時，女方會積極討論結婚生子等長期規劃；但若數週未見或未提供金援，女方則會採取情緒勒索，並以「不愛就分手」的措辭來施加壓力。

這種日復一日的交換模式，已讓發文者心生厭倦並萌生分手的想法。然而，他坦承每當與女友進行性行為時，其感受到的極致性愛體驗又讓他難以割捨，深覺這份生理契合是自己「夢寐以求」的。發文者自嘲已屆中年，非但未能成為他人的指導者，反而在此尋求有相同情感與交易困境的同伴。

此文引發大量網友迴響，多數評論認為這段關係的基石是性與金錢的交易。有網友犀利直指這段關係本質上屬於「包養模式」，並評論「年齡與財力的差距，註定這是一場有價碼的關係」，認為一旦「金錢轉帳中止，愛情便會隨之歸零」。更有評論直接點出該男性追求年輕貌美且性事協調的對象，就必須接受其「愛財」的必然條件。

