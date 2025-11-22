中年男空腹血糖飆破130 控糖「3原則+5妙招」逆轉糖尿病前期
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】今年45歲的張先生，平時忙於工作，習慣外食、含糖飲料不離手，對偶爾的口渴、疲倦感不以為意。直到公司健檢，他發現自己空腹血糖達130 mg／dL，被診斷為糖尿病前期，才驚覺健康拉警報。衛生福利部草屯療養院家醫科主任楊晉州指出，糖尿病早期常無明顯症狀，許多人都是在健檢時才意外發現血糖異常。他提醒，若出現口渴、頻尿、疲倦或體重減輕等情況，應盡早檢查血糖；尤其有家族病史、肥胖或三高問題者，更應每年至少檢查一次。他也提醒，只要及早發現並調整飲食與運動，糖尿病是有機會被穩定控制、甚至逆轉的。
高血糖比例攀升 成人每8人就有1人血糖異常
根據國民健康署「2019-2023年國民營養健康調查」資料顯示，我國20歲以上國人高血糖盛行率已達12.8%，顯示血糖健康已成為全民應關注的議題。為降低代謝症候群病人發展為糖尿病的風險，國健署自111年推動「代謝症候群防治計畫」，截至114年9月底，已收案約46萬人，其中近10萬人屬糖尿病前期。經持續追蹤與健康管理後，有13%的個案糖化血色素已恢復正常，證實良好的生活習慣可有效改善血糖。
預防糖尿病三關鍵 飲食、運動、監測是控糖基石
楊晉州主任指出，預防糖尿病的關鍵在「飲食、運動、監測」三大原則。在飲食控制方面，應避免含糖飲料與甜食，減少油炸與高脂食物，並多攝取蔬菜、全穀類與高纖食物；建議餐盤比例以蔬菜占一半、蛋白質與全穀類各占四分之一。
其次是規律運動，楊晉州主任提到，每周至少150分鐘中等強度運動，如快走、游泳或騎腳踏車；每天保持30分鐘活動時間有助於降血糖與控制體重。最後是定期監測，有風險族群應定期量測血糖、血壓與血脂，已確診者更需規律回診追蹤並依醫囑用藥。
掌握「穩糖5招」代謝症候群也能逆轉健康
國民健康署沈靜芬署長也呼籲，代謝症候群及糖尿病前期是有機會逆轉的。民眾可掌握「穩糖5招」，積極進行自我健康管理 。這包括善用國健署的成人預防保健服務，進行定期檢查；定期監測血糖變化，維持正常範圍（70－99mg／dL）；遵循油、低鹽、低糖及高纖的「三低一高」飲食原則； 每次運動至少30分鐘，每周累積運動150分鐘穩定血糖；最後是加強管理逆轉代謝，若血糖異常伴隨腹部肥胖、血壓或血脂過高任兩項，即為代謝症候群，應積極管理。
衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥強調，糖尿病若能及早發現並配合專業醫療與健康管理，不僅能有效控制血糖，也能預防腎臟病、心血管疾病與視網膜病變等併發症。他提醒民眾在忙碌生活中別忘了定期健檢、監測血糖，才能為自己與家人守護健康。
血糖穩定不等於眼睛安全！醫揭糖尿病威脅：黃斑水腫與青光眼提早報到
