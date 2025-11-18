中年男突噴「紅色嘔吐」！崩潰女乘客是她 北捷：備有嘔吐袋、拜託索取

實習記者藍子瑄／台北報導

女乘客下班搭北捷返家，卻突遭鄰座中年男子「猛烈狂吐」波及，牛仔褲及包包全遭殃。（圖／網友viola_yt1220授權提供，未經同意請勿轉載）

台北捷運板南線17日晚間發生一起誇張嘔吐事件。一名女乘客下班搭車，在南港展覽館站上車後，坐在優先席旁的淺藍色座位，卻突然遭鄰座男子「猛烈狂吐」波及，偏紅色嘔吐物瞬間噴灑整個車廂地板，更噴到她的手、牛仔褲和包包，男子卻未道歉，甚至若無其事繼續閉眼休息。

嘔吐物偏紅嚇壞全車廂 ​網友推測「酒展喝到吐」

事後女乘客在 Threads 發文還原經過，表示嘔吐物中混雜紅色穢物，讓她當場相當驚恐。所幸其他乘客立即遞上衛生紙、濕紙巾與清潔用品協助，保全也上前詢問是否需要請該名男子下車協調清潔費，但原 PO 認為與其耗時爭執，不如儘快離開車廂。

廣告 廣告

貼文曝光後掀起熱議，因南港展覽館剛結束「台灣國際茶酒咖啡展」，不少網友懷疑該男子是否「貪杯混酒喝多了吧」、「紅酒喝太多」、「酒展醉漢很常見」、「為妳和清潔人員感到難過」。

站內嘔吐袋設置增加 酒客乘車問題引關注

不少民眾也發現，近期捷運多座車站陸續出現「嘔吐袋請自行取用」字樣，包括台北車站、中山站、南港展覽館站、徐匯中學站與劍南路站等，引發外界關注乘客嘔吐現象是否有上升趨勢。

網友也表示，嘔吐袋的設置似乎反映出近年酒展、派對與大型活動增加，帶來更多酒後搭捷運的情況，呼籲北捷應加強管理與宣導。

許多捷運站提供免費嘔吐袋。（圖／資料庫）

北捷回應：酒後搭車最好有親友陪同 不適應立即通知人員

台北捷運公司則表示，若旅客酒後或身體不適時搭乘捷運，為避免危及自身與他人，最好能有親友陪同。同時建議旅客隨身攜帶塑膠袋，或向詢問處索取嘔吐袋，避免嘔吐造成車廂污染並增加清潔人員負擔。

捷運公司強調，一旦發生嘔吐或其他異常狀況，可立即透過車廂對講機通知行車專員，或向站務人員反映，捷運將儘速派員清理，呼籲大家共同維護車站與車廂環境衛生。

更多三立新聞網報導

史上最長寒假來了！「這8校」12月提早放 最多狂放65天 引爆遊學潮

普發1萬被盯上？這學校號召校友「捐回母校」 網炸鍋：還想搶零用錢

脆特搜／捷運阿北突現「噴射嘔吐」！乘客下身遭波及嚇傻 北捷回應了

FB越滑越無力？醫點名「6種行為」最傷腦：多巴胺崩盤 恐害你更累

