中年男組賣淫集團月入百萬！ 貌美女友竟幫拉同鄉下海

專勤隊查獲16名「打工旅遊」泰籍賣淫女子。（圖／翻攝畫面）





移民署新北市專勤隊掌握桃園地區一個跨國人蛇集團，專門媒介泰國籍女子來台賣淫、坐檯陪酒，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，會同多個友軍單位持搜索票前往該集團位於桃園的多個據點查緝，共計查獲吳姓主嫌等5人，其中更發現，吳嫌女友K女，原也是賣淫女子，卻被吳嫌納為女友，反而變成仲介，媒介同鄉來台賣淫，另查獲16名「打工旅遊」泰籍賣淫女子，吳嫌等人已於今年6月間依妨害風化等罪提起公訴，16名泰女也以遣返回國，另外，吳嫌與王姓餐酒館負責人有非法僱用及容留泰籍女子行為，各開罰新臺幣15萬元。

泰女睡眼惺忪，遭移民署人員查獲。（圖／翻攝畫面）

據了解，年約50多歲的吳姓男子有多項前科，也有妨害風化前科，組織人蛇集團跨國仲介泰女來臺賣淫，顧客可透過臉書、LINE下單，再由集團成員再送女子到顧客指定地點從事性交易，地點遍布桃園、新竹等地的旅館、餐酒館，集團更聯合店家，先行向顧客收取3千元訂金，每月不法獲利高達上百萬元。

移民署人員進入宿舍，當場查獲泰女。（圖／翻攝畫面）

吳嫌為了方便管理來台賣淫的女子，特別以3萬元聘僱外貌姣好的泰籍學生K女當作翻譯，而K女原先也是集團內賣淫女子之一，後被吳嫌納為女友後，成為仲介，負責替男友媒介多名同鄉來台賣淫。

新北專勤隊追查發現，集團旗下的劉姓女子與安姓男子情侶檔，除了聽從吳嫌指示管理淫窟外，更私下承租房屋給泰女入住，每次4千元提供性交易服務，再從中抽取1千至1千5百元不等金額作為外快。

查察人員前往餐酒館執行搜索扣押。（圖／翻攝畫面）

新北專勤隊見時機成熟，去年1月間，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並會同桃園市專勤隊、臺北市專勤隊、機動隊及桃園市警察局蘆竹分局、桃園市調查處等單位，兵分多路展開行動，將吳姓主嫌、王姓餐酒館負責人等5名集團成員帶回，另查獲16名「打工旅遊」泰女。

吳姓主嫌坦承聘僱泰女在台非法工作，至於王姓餐酒館負責人則辯稱，自己只是房東，對吳嫌犯法行為全然不知，但吳姓主嫌等人今年6月間，仍被依妨害風化等罪提起公訴，並被桃園市府認定違反《就業服務法》第44條「非法容留」、第57條第1項「非法僱用」，各裁罰15萬元，至於泰女後續則均予以遣返。

泰女被帶回專勤隊。（圖／翻攝畫面）

