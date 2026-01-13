中年男血便誤當痔瘡！醫揭「大腸癌有年輕化趨勢」出現4症狀恐是警訊

一名44歲男性因長期血便，卻誤以為只是痔瘡發作而未及時就醫，直到症狀持續未改善，近期才到醫院腸胃科求診。經醫師安排大腸鏡檢查，竟在腸道內發現一顆約3公分大的惡性腫瘤，大小如同一顆乒乓球，隨即安排腫瘤切除手術。這名患者有大腸癌相關家族史，儘管年僅44歲尚未達到公費篩檢年齡，但檢查結果仍確診大腸癌。











收治個案的衛生福利部豐原醫院腸胃科主任黃泰銘表示，該名個案具有明顯大腸癌相關家族史，爺爺曾罹患大腸癌，父親亦有大腸腺瘤性瘜肉病史，加上平日以外食為主，屬於大腸癌高風險族群。

大腸癌血便恐誤認痔瘡



黃泰銘說明，患者接受舒眠麻醉大腸鏡檢查，降低檢查不適感並提高檢查完整度，經檢查結果顯示，腸道內發現約3公分之腫瘤性病灶，外觀高度懷疑惡性，並合併內痔出血情形，後續已安排病理切片檢查，並安排腫瘤切除。

黃泰銘指出，該名患者確診時僅44歲，尚未符合現行公費大腸癌篩檢年齡，卻已發現惡性腫瘤，顯示近年臨床上大腸癌確實有年輕化趨勢。臨床上相當多患者因血便症狀誤以為是痔瘡而延誤就醫，實際上痔瘡與大腸癌可能同時存在，僅憑症狀或肉眼觀察無法區分，必須透過大腸鏡檢查才能明確診斷。

豐原醫院大腸直腸外科醫師傅峰梧表示，該名患者腫瘤位於左側乙狀結腸，初期常見症狀多裡急後重，有便意但排不出，中後期症狀多有糞便阻塞及稀便出現，治療上多以微創腹腔鏡手術為主，具有傷口小、恢復較快等優點。





腸癌家族史罹癌風險更高



黃泰銘進一步說明，研究顯示，一等親曾罹患大腸直腸癌，罹癌風險約為一般人的2～3倍，即便僅有大腸腺瘤性瘜肉病史，也會增加罹患大腸癌的機率。此外，長期高油脂、紅肉、加工食品攝取過多，蔬果與膳食纖維攝取不足，亦被認為與大腸癌發生風險相關。

黃泰銘指出，依據國內研究資料顯示，若大腸癌能在早期即被發現並接受治療，5年存活率可高達約90%；但一旦癌細胞擴散至淋巴結或遠端器官，5年存活率恐降至20%以下，治療難度與預後差異相當顯著。





4症狀當心大腸癌警訊



黃泰銘提醒，民眾若出現血便、排便習慣改變、腹瀉或便秘反覆發生等情況，應提高警覺及早就醫檢查，飲食上建議減少油炸、燒烤及加工食品攝取，增加蔬菜、水果與高纖食物比例，並養成規律運動習慣，以降低腸道疾病風險。

國民健康署目前提供45～74歲民眾，以及40～44歲具大腸癌或大腸瘜肉家族史者，每兩年一次定量免疫法糞便潛血檢查。黃泰銘說，民眾只要攜帶健保卡前往特約醫療院所，即可接受相關檢查，作為及早發現大腸病變的重要方式。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為中年男血便誤當痔瘡！醫揭「大腸癌有年輕化趨勢」出現4症狀恐是警訊