中年男越想表現越不行？醫：晨勃減少恐是勃起功能障礙警訊

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現代男性工作與家庭壓力大、生活步調快，容易影響性生活表現。台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭醫師表示，不少男性並非完全無法勃起，而是因壓力與疲勞導致表現不穩，反而形成「越想表現、越表現不好」的壓力循環。

蔡維恭醫師表示，臨床上許多男性的困擾不只是勃起硬度問題，也包含生活節奏忙碌、親密時機難以掌握。有些夫妻事先安排好親密時間，卻可能因突如其來的工作訊息、照顧孩子或生活瑣事被打斷；也有不少夫妻特地安排週末度假，卻因臨場表現不如預期而影響氣氛。尤其不少中年男性越在意表現、越希望「不能失誤」，反而更容易陷入壓力循環，影響性生活品質。

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50歲男性近半數曾出現勃起功能障礙困擾

醫：晨勃是勃起功能障礙簡易自我評估重要指標！

蔡維恭醫師指出，臨床觀察不同年齡層男性對性生活的期待有所不同，但共同需求都是希望能在沒有時間壓力下，與伴侶自在享受親密關係。30～50歲男性多半希望能與伴侶維持較活躍的性生活頻率，期待每次互動都有完美的性愛體驗；而50歲以上男性則希望在性生活過程中能順利勃起，並維持到結束。

蔡維恭醫師表示，性功能障礙的類型相當多，其中以「勃起功能障礙（Erectile Dysfunction, ED）」最為常見，也是影響男性生活品質與伴侶關係的重要問題。根據台灣男性學暨性醫學醫學會資料顯示，50歲男性近一半曾出現勃起功能障礙，而青壯年勃起功能障礙的比例也有上升的趨勢，約佔總患者的近三成。

然而不少男性出現勃起功能障礙時，往往會選擇先自行觀察或拖延就醫。但蔡維恭醫師提醒，其實只要透過簡易自我評估，觀察重要指標「晨勃」，就能了解自身勃起功能狀況。若發現晨勃明顯減少或消失，除了可能有勃起功能問題外，亦可能與心血管或身體健康狀況有關，建議進一步由專業醫師評估。

治療選擇日趨多元

長效型PDE5抑制劑除了滿足性生活，更可提升晨勃表現

蔡維恭醫師說明，現行勃起功能障礙最常見治療的方式之一為PDE5抑制劑口服藥物。此藥物分為短效型與長效型，短效型藥效作用時間較短，適合性行為前計算好用藥時機、精準掌握時程安排；而長效型則具備較長的藥效作用時間，讓性生活不必再被精準時程綁住，即使在浪漫約會中小酌、行程出現變數，或因家庭、工作等突發狀況打亂原先安排，也能保有較高彈性，減輕「一定要抓準時間表現」的心理壓力。

此外，長效型PDE5的另一個重要意義，不只是協助完成性生活，也會增加用藥後晨間自發性勃起的機會，通常代表整體勃起功能與血管反應狀況有所進步，這不僅反映生理功能的提升，也有助於改善男性自信與親密關係品質。研究顯示，約78%的男性在使用長效型治療後晨勃有所改善；臨床觀察亦發現，當晨勃反應增加後，男性自發性性生活頻率與伴侶滿意度皆有提升。

長效藥效時間長，不代表會一直勃起

醫師提醒：仍需性刺激才能產生反應

至於部分民眾擔心，長效型藥物作用時間較長，是否會導致服用後長時間持續勃起？蔡維恭醫師解釋，長效型PDE5抑制劑的作用機制，仍需在有性刺激的情況下才會產生反應，並不會讓身體無故維持長時間勃起，因此不必過度擔心。

蔡維恭醫師最後呼籲，對男性而言，性生活不只是生理表現，更與伴侶關係、心理狀態密切相關。若有勃起障礙或晨勃減少等情況，應盡速諮詢專業醫師，透過完整評估與個人化治療，及早找回性生活自信與親密關係品質。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為中年男越想表現越不行？醫：晨勃減少恐是勃起功能障礙警訊