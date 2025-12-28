中年男酒駕心虛…拒檢跑給警察追！8分鐘內連吞「19張罰單」驚人罰金曝

記者陳弘逸／新北報導

新北市41歲黃姓男子昨晚（28日）酒駕上路，遭員警盯上，還拒檢逃逸。（圖／翻攝畫面）

新北市41歲黃姓男子昨晚（28日）酒駕上路，遭巡邏員警盯上，要求攔檢，未料，黃男拒檢逃逸，雙方展開追逐，沿途不斷違規，直到駛入死巷，被警方活逮，並發現他酒駕涉犯公共危險罪；至於違反道交條例部分依法開出19張罰單，罰金恐超過29萬元。

黃男逃到死巷，無奈就範，被警方壓制逮捕，並測出酒駕。（圖／翻攝畫面）

經查，41歲的黃男昨天（28日）晚上9時許，開車行經三重區大同南路、環河南路口時，因行車不穩，形跡可疑，被巡邏員警盯上，上前要求攔檢，未料，他先假意配合，隨後再加速拒檢逃逸。

員警見狀立刻追上，並通報攔截圍捕；雙方展開追逐，沿途不斷蛇行、違規，直到黃男進入三重區中正北路一處死巷內，見無處可逃才就範，整起過程歷時約8分鐘。

當下黃男遭警方壓制，確認身上及車上無違禁品後，經酒測發現，他酒測值為0.50mg/l明顯超標，並依現行犯逮捕，將依公共危險罪移送偵辦。

黃男拒檢跟跑給警察追，共被開出19張罰單，累計罰金恐超過29萬元。（圖／翻攝畫面）

至於涉及交通違規部分，經警方統計，黃男犯1件拒檢逃逸、3件紅燈右轉、5件闖紅燈、1件轉彎未打方向燈、2件跨越雙黃線、1件任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道、3件遇停標字之交岔路口，不依規定停讓、2件變換車道未打方向燈及1件酒駕，共19張罰單，累計罰金恐超過29萬元。

