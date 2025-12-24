中年男長期吃心律藥未回診 臉變藍灰色罹「藍人症候群」

一名51歲男子因臉部出現異常藍灰色變化就醫，經診斷為長期服用抗心律不整藥物amiodarone所導致的「藍人症候群」，洪正憲藥師提醒，服用高監測需求藥物時，必須定期回診追蹤。

「藍人症候群」是一種少見但具代表性的amiodarone皮膚副作用。（示意圖／pxhere）

該名男子三年前曾因嚴重心律不整緊急住院，被診斷為心室頻脈與心室顫動，兩種都是可能致命的心律不整型態。由於心臟收縮功能明顯下降，左心室射出分率僅剩約20%，有猝死風險，醫師替他植入心臟去顫器，並開始使用amiodarone穩定心臟節律。

藥師洪正憲在臉書專頁表示，amiodarone是一種效果好、適用範圍廣的藥物，能同時處理多種心律不整，被視為治療心律異常的重要武器。它透過延長心臟動作電位的第三期，讓心臟電氣活動變得更穩定，進而降低危險心律再次發作的機率。然而，藥物會影響多個器官系統，臨床上常需要長期監測甲狀腺功能、肝功能、肺部狀態，以及皮膚與視力的變化。

amiodarone是一種效果好、適用範圍廣的藥物，能同時處理多種心律不整，被視為治療心律異常的重要武器。（示意圖／Pexels）

該名男子出院後沒有再回到醫院定期追蹤，三年來每天持續服用amiodarone 400毫克。由於amiodarone具有高度脂溶性，且半衰期非常長，即使沒有立刻出現不適，藥物仍會慢慢堆積在皮膚、脂肪、肝臟與肺部等組織中。

直到三週前，男子發現鼻子與臉頰這些容易曝曬於陽光的部位，逐漸轉為藍灰色。洪正憲指出，這種現象在醫學上被稱為「藍人症候群」，是一種少見但具代表性的amiodarone皮膚副作用，發生率約為1%到3%。目前認為，這種藍灰色皮膚變化與藥物及其代謝物在皮膚中的沉積有關，特別是在陽光照射後，藥物可能促進色素樣物質在皮膚細胞內累積，造成外觀改變。

這種藍灰色皮膚變化與藥物及其代謝物在皮膚中的沉積有關，特別是在陽光照射後。（示意圖／Pexels）

在確認診斷後，醫療團隊決定停用amiodarone，改以其他抗心律不整藥物治療，同時提醒病人避免日曬並加強防曬措施。洪正憲表示，藍人症候群雖然外觀明顯，卻屬於良性副作用，並不會直接造成器官損傷，也與其他嚴重併發症沒有直接關聯。隨著藥物調整與時間推移，皮膚變色有機會逐漸淡化，但改善速度因人而異。

amiodarone仍然是FDA核准用於治療心律不整的重要藥物。洪正憲強調，藥物從來不是「吃了就好」，像amiodarone這類高效但高監測需求的藥物，更需要定期回診、抽血與臨床評估。當藥物被正確使用、被仔細追蹤，它才能真正發揮「救命藥」該有的角色，而不是為生活帶來額外的困擾。

