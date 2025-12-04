中年男頭痛長達月餘⋯痛到坐立難安！醫揭「2方法」半年內能改善

冬天一冷，許多人容易出現頭痛症狀，輕微時或許能忍受，但若疼痛加劇，可能伴隨噁心、想吐、畏光，甚至連耳邊的噪音都會在腦中被放大，讓身心極度不適。32歲的王先生頭痛纏身已經長達1個月，就診經醫師評估後，透過日常頭痛紀錄與規律用藥，3個月後獲顯著改善。











王先生表示，因工作需長時間盯著螢幕，但幾乎每天都來報到的頭痛幾乎讓他崩潰，有時甚至持續一整天，痛到連坐著都不行，只想躺下休息，且頭痛症狀在1個月內，症狀頻繁且劇烈，不僅影響專注力，也讓情緒陷入低潮，最終前往神經內科就診。

廣告 廣告





頭痛成因與環境壓力有關



羅東博愛醫院神經內科醫師吳旻陽表示，頭痛成因多，除了腦部神經、血管問題外，也與環境、生活作息、壓力有關。在進行一系列檢查排除神經系統或腦部相關疾病後，為患者規劃止痛藥與預防性藥物治療，並建議他每日紀錄「頭痛日記」，記下每日的頭痛狀況，包括持續時間、疼痛指數等細節。

吳旻陽解釋，止痛藥能夠壓制疼痛，但還需要透過預防性治療降低偏頭痛發作頻率、減輕疼痛嚴重程度，並縮短發作的持續時間，用藥方式包含傳統口服藥與新型針劑藥物。至於頭痛日記則是追蹤病情進展的可視化工具，每次回診時雙方一同檢視頭痛日記，能協助醫師調整治療方向。

原本頭痛纏身的王先生，雙管齊下治療1個多月後，意外發現頭痛頻率減少了一半以上。原本每天頭痛都發作，漸漸變成每週1～2次出現症狀。治療3個月後，只有偶爾會因天氣變化、工作壓力或感冒而頭痛發作，整體症狀穩定，生活品質大幅改善。





半年內有望擺脫藥物治療



吳旻陽表示，「規律預防性治療」與「頭痛日記」兩大關鍵不僅有助於調整治療策略，也讓病人更能掌握自身病況，半年內有望改善慢性頭痛，擺脫藥物治療。若能夠搭配生活型態的調整，如嘗試規律有氧運動，確保每天有充足的睡眠，更能幫助穩定生理狀態，減少偏頭痛的誘發機率。

吳旻陽強調，頭痛千萬別強忍，若頭痛每天反覆發作且合併噁心、嘔吐、怕光怕吵症狀，必須盡早就醫檢查，排除嚴重腦神經疾病。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

只有頭一邊在痛就是「偏頭痛」？醫揭「4關鍵」：至少痛過5次才算

每10人就1人有偏頭痛！醫揭「偏頭痛徵兆」5題速測：千萬別亂吃止痛藥



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為中年男頭痛長達月餘⋯痛到坐立難安！醫揭「2方法」半年內能改善