中年男食道癌合併下咽癌 「微創食道切除術」 免氣切維持生活品質

〔記者黃政嘉／新北報導〕48歲的張先生因有喉嚨異物感與吞嚥不順，看診發現下咽部有腫瘤，食道中、下段切片確診「鱗狀細胞癌」合併淋巴轉移，為第3期食道癌合併第4期下咽癌，張男經化療、放療與免疫治療，食道、下咽部腫瘤縮小，醫師藉胸腔鏡、腹腔鏡執行微創次全食道切除手術，並以胃管與頸部食道縫合重建，術後僅需定期以藥物治療追蹤。

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰指出，食道癌分腺癌與鱗狀細胞癌2種，前者與胃食道逆流相關，常發生在下段或胃交界處；鱗狀細胞癌則多見於食道中段，由刺激性物質引起細胞病變，且因食道與下咽位置相近，有約5%機率合併發生癌症。

洪嘉聰說，張男長年抽菸、喝酒、嚼檳榔，雖合併下咽癌，但經放射治療後腫瘤縮小，經醫療團隊評估，食道癌以微創手術切除與重建，下咽癌持續以藥物治療，避免全喉切除與永久氣切，維持術後生活品質，但畢竟是切除縫合手術，部分病人會在術後出現滲漏或狹窄情形，須再接受擴張治療改善進食情況，若病人有復發情況，或因高齡、共病不適合手術者，則以化療、放療或免疫治療為主。

洪嘉聰說明，因食道缺乏疼痛神經，初期多無症狀，隨腫瘤擴大，會出現吞嚥困難、喉嚨異物感、聲音沙啞或體重下降，若未治療會侵犯周邊器官或淋巴。根據臨床數據，食道癌第1期5年存活率可達7至9成，第2期約4至6成，第3期降到2至4成，第4期低於5%，早期發現是治療關鍵，提醒民眾喉嚨不適應儘快就醫，避免菸、酒、檳榔，少吃煙燻、香腸等加工、過熱食品，減少長期刺激，降低罹患食道癌風險。

