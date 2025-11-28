中年男鼻塞術後頭痛不止 醫警覺轉診意外揪「腦部畸形」

一名中年男性患者長期鼻塞，且出現頭痛症狀，在區域醫院被診斷為過敏性鼻炎，術後頭痛症狀卻持續存在，經由李典憲醫師轉診至大醫院後，確診為「慢性鼻竇炎合併急性額竇炎」，還發現腦部有「動靜脈畸形」。

耳鼻喉科醫師李典憲表示，該名患者經友人介紹至診所就診，透過內視鏡檢查發現，患者的下鼻甲雖已切除，但鼻咽部仍有淡黃色鼻涕，疑似鼻竇炎症狀。「我再細問病人疼痛的位置，他說眼窩周圍以及額頭都會痛，而且痛好幾週了。」李醫師說明當下立即將患者轉診至台北榮總。

經過電腦斷層檢查，患者被確診為「慢性鼻竇炎合併急性額竇炎」，隨即安排手術治療。令人驚訝的是，術後患者的頭痛症狀迅速消失。更令患者意外的是，在住院期間的電腦斷層檢查過程中，醫師還發現其腦部有「動靜脈畸形」，目前正接受電腦刀治療。

李典憲強調，慢性鼻竇炎最令人擔憂的是可能引起眼睛和腦部感染的併發症。他回憶起住院醫師時期曾照顧過類似病例，「鼻竇膿瘍壓迫眼球，結果病人眼睛整個充血突出，後來老師也是趕快急刀把膿瘍引流與清創。」

這些臨床經驗讓李典憲在診療中對頭痛、眼窩痛的患者特別警覺，一定會進行內視鏡檢查以確認病因。他表示，能夠找出患者問題並轉介到適當的後線醫院與科別，讓患者得到最好最正確的治療，是基層醫師最開心的事情。

該名患者在接受治療後向李典憲表達謝意，認為若非及時轉診，後果不堪設想。這個案例也再次提醒醫療人員，面對看似普通的症狀時，仍需保持警覺性，全面評估患者狀況。

