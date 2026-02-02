中年男「胸中彈身亡」陳屍住處一旁留槍彈！家屬悲認屍…未表示意見

記者陳弘逸／台南報導

台南市永康區昨天（1日）下午，驚傳死亡槍擊案。（示意圖／PIXABAY）

台南市57歲蔡姓男子昨天（1日）被朋友發現，倒臥租屋處，且左胸處有一處槍傷，身旁遺留槍彈，警消獲報到場，人已明顯死亡未送醫；警方勘驗後，排除外力介入，研判為自戕，已報請檢方相驗，槍枝、子彈送鑑定，並釐清槍枝來源，對此，死者家屬並未表示意見，後續無安排解剖複驗。

轄區警方表示，昨天（1日）下午2時許獲報，大灣路巷弄內有緊急救護槍傷案，當下蔡男已無生命跡象；鑑識人員初步勘驗周邊環境，及調閱監視器，此外現場無打鬥痕跡，也無他人進出，初步研判為自戕。

廣告 廣告

據悉，事故現場為蔡男租屋處，案發後被朋友發現，並無其他家人在旁，後續將現場槍枝、子彈送鑑定，並釐清槍枝來源。後續警方已報請檢方相驗，對此家屬並未表示意見，也未安排解剖複驗。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

房產大亨看上人妻「開天價奪愛」豪砸6319萬＋豪宅…條件：跟老公離婚

開車撿手機闖大禍！聯結車4連撞「2人出血性休克死亡」運將下場曝光

到台南摩鐵休息…蟑螂爬上屁股！男房客身心重創「患PTSD」嚇到狂掉頭髮

北市某國立大學宿舍驚傳墜樓案！她「多處骨折」陷昏迷…急送醫仍未脫險

