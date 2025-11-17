中年男「騎車鬼切」慘遭無照少年猛撞！他頭部受創送醫…命危未脫險

記者陳弘逸／高雄報導

高雄市鳳山區昨晚（17日）發生嚴重車禍，2名騎士送醫，其中１人命危。（圖／翻攝畫面）

高雄市鳳山區昨晚（17日）發生嚴重車禍，一名中年男騎士不明原因偏左行駛、遭後方無照的少年騎車撞上；兩人都倒地受傷，中年男傷勢較重，頭部重創陷入昏迷，送醫搶救，未脫險。詳細事故原因，仍待釐清。

這起事故發生在昨天（17日）晚上10時32分，鳳山警分局新甲派出所獲報，鳳山區南京路、國泰路口，發生車禍事故；經查，51歲馬姓男子騎車沿國泰路行駛至路口處時，遭同向的17歲蔡姓男子從後方撞上。

這起車禍疑因馬男不明原因偏左行駛、蔡男未注意車前狀況所致。（圖／翻攝畫面）

撞擊當下，兩人都人車倒地，遭撞的馬男頭部受傷，意識模糊，送醫搶救，未脫險；至於肇事的蔡男身體多處擦挫傷，同樣送醫。

撞擊當下，兩人都人車倒地，遭撞的馬男頭部受傷，意識模糊，送醫搶救，未脫險。

初步了解，這起車禍疑因馬男不明原因偏左行駛、蔡男未注意車前狀況所致；肇事的蔡男本身沒駕照，無酒駕；至於傷勢較重的馬男，酒測值仍待抽血檢驗，詳細肇事原因，仍待釐清。

