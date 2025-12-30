中年男「1人分飾兩角」開價百萬騙砲、兼拍性愛片！足跡遍及北中南

記者陳弘逸／台南報導

男子經常在佯裝成人網站人員並假冒演員身分，以「一人分飾二角」方式，開價85萬元至206萬元，誘騙想投入成人產業的女子上勾，藉機提供性交易服務。（示意圖／pixabay）

雲林縣詹姓男子經常在佯裝成人網站人員並假冒演員身分，以「一人分飾二角」方式，開價85萬元至206萬元，誘騙想投入成人產業的女子上勾，藉機提供性交易服務，事後再封鎖；詹男犯行，被受害女子揭露，他在台南的犯行被依詐欺得利罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金，至於在台中、高雄等地的案件，已陸續起訴進入審理，他目前也因案入監服刑。

判決指出，住在雲林的39歲詹姓男子，2024年9月3日晚上10時59分許起，以「一人分飾二角」方式，化名佯裝成知名成人網站「SWAG」人員，又以通訊軟體WhatsApp假冒另名男演員身分，向受害女子小花（化名）接洽。

詹男向小花謊稱，已經跟廠商談好85萬元價格，須前往汽車旅館配合拍攝性愛影片，當下女方誤信，並配合在指定時間、地點赴約，並以此方式，欺騙她發生性行為。

事後詹男得逞，隔天又謊稱，廠商要求重拍時，獲小花同意，又再度配合「演出」未料，事後，都未支付先前談好的報酬，甚至將小花封鎖，她才驚覺受騙報警並提告。

偵審期間，詹男都坦承犯行；法官認為，他為圖個人利益及滿足個人私慾，以詐術騙取小花提供性交易服務的不法利益，雖認罪，但未達成和解，或賠償損失，犯後態度不佳，審理後，被依詐欺得利罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

除此案之外，詹男還以同樣手法，在台中、高雄等地行騙，最誇張甚至開價高達206萬元，誘騙想投入成人產業的女子提供性交易服務，相關案件，已陸續判刑，或進入審理階段，他目前也因案入監服刑。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

