中年臉部皺紋顯疲態 皮膚科醫師教你破解歲月痕跡

蔡雅雯醫師強調，「除皺」應尋求專業醫師診斷，根據自身狀況選擇最合適的治療。（圖：仁愛長庚合作聯盟醫院提供）

49歲黃女士因為臉部有皺紋，多年來嘗試過許多抗老產品與肉毒桿菌注射，但是效果不佳，甚至覺得臉部更顯疲態。透過專業檢查後發現黃女士皺紋並非單純的表情紋，是屬於廣泛老化細紋與鼻基底凹陷形成的法令紋，經過雷射治療細紋，搭配局部玻尿酸注射治療後，不僅皺紋減少，整體也更顯年輕。

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科與美容醫學中心蔡雅雯醫師表示，皺紋是許多人最先注意到的老化跡象。許多人一旦發現臉上出現細紋，便立刻購買各式抗老保養品，或尋求注射治療，希望能迅速恢復年輕。然而，這些表面看起來相似的紋路，其實有著截然不同的成因與對應治療方式。如果沒有釐清皺紋本質而貿然治療，效果往往有限，甚至可能讓問題更加明顯。

廣告 廣告

蔡雅雯醫師指出，皺紋的成因大致可分為內因性與外因性。內因性老化與基因、賀爾蒙變化、皮下脂肪流失有關，是時間無法避免的自然過程；外因性因素則包括紫外線照射、抽菸、肌膚乾燥、不良生活作息及過度使用表情。如果想要延緩皺紋生成，最根本的方式仍是健康的生活型態與每日防曬，再搭配含有A醇、胜肽、維他命C與玻尿酸等成分的保養品，能幫助肌膚維持彈性與保水度，減緩皺紋形成的速度。

蔡雅雯醫師說，從醫學角度來看，皺紋可依形成機制分為動態皺紋、靜態皺紋、重力皺紋與乾燥細紋。動態皺紋是隨著肌肉收縮出現、放鬆後即消失的表情紋，如抬頭紋、魚尾紋、皺眉紋等；如果長期反覆使用同一群肌肉，這些動態紋會逐漸固定，成為靜態皺紋；至於重力皺紋，則源自膠原蛋白與彈性纖維的流失，當皮膚與深層組織支撐力減弱，在地心引力作用下便會出現嘴邊肉、木偶紋等紋路；乾燥細紋則多因肌膚含水量不足而產生，常在氣候變化或清潔過度時出現。

蔡雅雯醫師表示，當皺紋已明顯出現，治療便需依成因與深淺層次而定。肉毒桿菌能有效放鬆肌肉，改善動態皺紋；雷射治療可刺激膠原蛋白再生，淡化靜態紋；如果皮膚鬆弛導致輪廓下垂，則可藉由電音波緊膚療程恢復彈性。玻尿酸注射也是常見選擇，小分子玻尿酸適合眼下或頸部細紋，中、大分子則能支撐較深層的法令紋與木偶紋。至於嚴重鬆弛的深度皺紋，則可能需要手術拉皮才能徹底改善。

蔡雅雯醫師強調，皺紋不只是時間的痕跡，更是生活習慣與肌膚健康的綜合反映。面對老化不該一味追求快速「除皺」，而應從理解開始，尋求專業醫師診斷，根據自身狀況選擇最合適的治療。唯有「先醫後美」，才能在安全的基礎上讓歲月的痕跡變得柔和而從容，展現最自然的自信之美。（張文祿報導）