中年「無性婚姻」別硬撐！除了忍耐和離婚，還有其他選擇

如果一個人對你百依百順，就算你情緒起伏也願意包容，卻唯獨不願和你有親密接觸，這樣的關係，你能接受嗎？有人形容：「婚姻裡有性時，性只佔一小部分；沒有性時，性卻變成最大的問題。」不少夫妻走到分開，並不是因為外遇或衝突，而是長期卡在「無性」狀態，卻始終找不到出口。

無性婚姻最難受的，往往不是沒有性

有網友分享，丈夫事業穩定、對家庭負責，孩子乖巧，生活條件也不差，但夫妻已經一年沒有性生活。她試過穿性感睡衣、噴香水，換來的卻只是「別打擾我工作」的冷淡回應。那種被拒絕的尷尬與挫折感，只能自己消化，因為在外人眼中，他們仍是看起來什麼都不缺的家庭。

納撒尼爾．布蘭登曾提到，性生活是情感的一種表現。當親密接觸消失，真正讓人不安的，往往不是行為本身，而是關係裡是否還存在被需要、被渴望的感受。

無性背後：是不想，還是做不到

從搜尋數據來看，「無性婚姻」成為不少人對婚姻的不滿來源，每月有大量搜尋相關關鍵字。中國人民大學的調查也顯示，約有四分之一的夫妻處於無性狀態。

造成無性的原因，大致可分成兩類：一種是「能，但不想」，另一種是「想，但做不到」。

有人分享，自己過去的婚姻就是前者。婚後感情逐漸消退，生了孩子後更抗拒親密接觸，曾一度以為自己對性沒有需求。直到離婚後重新建立關係，才發現問題並不在身體，而在感情本身。相關研究也指出，許多夫妻更像是一起過日子的夥伴，而非真正的情感連結，當心理距離拉開，身體自然難以靠近。

至於「想而不能」，可能和長期壓力、生活疲勞、生理狀況或心理創傷有關，並非一句話就能歸因，需要一一釐清。

不是只有忍或離，親密不一定只存在床上

面對無性婚姻，有些人選擇離開，但也有人找到其他維繫關係的方式。即使性行為頻率降低，感情仍能維持，關鍵在於是否還有其他形式的親密連結。

2017年節目《熟悉的味道2》中，陳凱歌曾分享一段與妻子陳紅的日常互動。因為身體狀況，他睡覺時只能側躺，妻子常在他背後輕撫他的後腦勺。他形容，那一刻讓他感覺，彼此仍然是多年以前相識時的狀態。這樣的接觸，沒有性，卻依然親密。

人類學家海倫．費雪指出，觸碰本身就能促進親密感。牽手、依靠、擁抱，這些看似微小的互動，仍能讓關係維持連結。在高壓、快節奏的生活中，疲勞與壓力常讓慾望下降，部分高壓族群也更容易出現性相關困擾。

性不是親密的唯一形式，也不是唯一判斷關係好壞的標準。有些婚姻，即使性不頻繁，仍能感受到彼此的關心；有些關係，即使維持性生活，情感卻早已空轉。中年之後的親密關係，往往需要重新找位置，而不只是回到原本的模式。

