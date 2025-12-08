中度磁暴來了！影響約39小時 醫示警一類族群：恐有4大現象 突心悸頭暈
生活中心／施郁韻報導
中央氣象署太空天氣作業辦公室發布太空天氣警示訊息，預計從今（9）日凌晨5點起，中度地球磁場擾動，持續約39小時，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷情況。醫師張家銘曾分享一項研究，電磁敏感體質的族群，磁場擾動時會出現4大現象。
依據氣象署太空天氣作業辦公室資料顯示，受到太陽表面活躍區（AR4299）於12月7日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），預計今日清晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。
依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約39小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。
醫師張家銘曾在臉書發文提到，過去十年，來自芬蘭、俄羅斯、美國、日本的研究團隊相繼證實，強烈的地磁擾動會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律。這不只是科學假說，而是經由心率變異性變化追蹤、長期追蹤統計分析與電生理觀察等方式，層層驗證的科學結果。
張家銘表示，若發現心跳加快、血壓升高、出現心悸感，不用太驚訝。根據系統性文獻回顧已確認，在強烈地磁風暴期間，心肌梗塞、急性冠心症與中風的發生風險，平均提高25%至60%。
張家銘說，磁場擾動會干擾交感神經，導致血壓上升、心跳不規則，尤其對已有高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，更是一種隱形威脅，是從超過6項大型國際研究中統計出來的結論。
研究指出，這類族群對極低頻磁場（Extremely Low Frequency Magnetic Fields, ELF-MFs）反應特別明顯。在磁場擾動時會出現：
1、頭暈、頭痛
2、胸悶、心悸
3、失眠、夢多、睡眠中斷
4、情緒波動大、思緒混亂
張家銘認為，這些症狀在電生理學與心理生理研究中都有被記錄下來，不只是「體質敏感」而已，而是可以被測量、追蹤的生理現象。
