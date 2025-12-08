中度磁暴來了！明晨起影響39小時 氣象署：導航、無線電恐中斷

中央氣象署太空天氣作業辦公室今（8）日下午14時30分發布太空天氣警示訊息，9日上午5時起將發生地球磁場擾動，影響時間持續39小時。（圖／中央氣象署）

中央氣象署太空天氣作業辦公室今（8）日下午14時30分發布太空警示訊息，預計自9日上午5時起。因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到中度(G3)等級，影響時間持續39小時，並指出這段期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

氣象署太空天氣作業辦公室今日發布地球磁動太空天氣警示訊息，受到太陽表面活躍區（AR4299）於12月7日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），預期於明日清晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約39小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級(Kp=7, G3)。

在地球磁暴的期間，氣象署也預估可能有哪些影響，包括衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

【中央氣象署警示訊息資訊】

預計事件類型：地球磁場擾動

預計事件規模：中度

預計發生日期：2025年12月09日

預計發生時間：05時00分（台灣時間）

預計持續時間：39小時00分

預計指標等級：G3（NOAA Scale）

