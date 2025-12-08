中度磁暴來襲！影響39小時 恐致導航、通訊中斷

氣象署今（8）日發布太空天氣警示訊息，指出明（9）日清晨5點，因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到中度磁暴等級，預計持續時間39小時，衛星導航、無線電通訊可能出現短暫中斷。

氣象署太空天氣作業辦公室說明，受到太陽表面活躍區（AR4299）於12月7日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），預期於12月9日清晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約39小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。

太空天氣作業辦公室提醒，受到磁爆影響，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區；部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正；太空飛行器操作方面，人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

