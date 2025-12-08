即時中心／潘柏廷報導

中央氣象署太空天氣辦公室，今（8）日下午2時30分發布一則「太空天氣警示訊息」並指出，預計明日（9）凌晨5時起，因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到中度（G3）等級，將持續39小時，期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷。

氣象署表示，受到太陽表面活躍區（AR4299）於12月7日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），預期於12月9日清晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約39小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。

廣告 廣告

同時，氣象署也說，預估衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區；電力系統部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正，至於，人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

原文出處：快新聞／中度磁暴又來！預估明晨5時起影響逾一天 導航、無線電恐短暫中斷

更多民視新聞報導

高雄三地集團涉背信弊案！創辦人爽撈3億被起訴求刑18年

宜蘭壯圍海邊驚見「紅底黃星旗」 漁民喊：盼政府處理移工問題

刪反共黨章？國民黨內部不同調 柯志恩：應考量選舉後座力

