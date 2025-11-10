中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%

中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來。 圖：NCDR提供

[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。

氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。

氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。

根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%。氣象署也提醒，今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及澎湖，明日中部沿海及金門有長浪發生的機率，請注意。

此外，颱風外圍環流及東北風偏強，今晨至明天晚上，苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

