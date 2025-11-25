中廣2025「擁抱希望傳出愛」 與東基公益攜手「送愛到台東」

第17屆中廣「擁抱希望傳出愛」活動，合作的對象是「東基公益平台」，中廣董事長陳聖一（右起）、主持人趙少康、愛心大使白安、台東基督教醫院創辦人譚維義醫師，與東基公益執行長呂信雄醫師，邀請大家與中廣一起，做為「東基公益」最堅強的支持後盾。

中廣公司歲末慈善義賣活動「擁抱希望傳出愛」，已經邁入第17個年頭。今年邀請歌手白安擔任愛心大使，與中廣各知名主持人一起，為「東基公益」平台募款，讓大家的愛心，透過這次義賣，送到台東的山巔海邊。（葉柏毅報導）

「東基公益」平台是一個整合了台東基督教醫院、一粒麥子基金會、迦南銀髮生活福祉中心、家立立基金會，與哈拿之家等涵蓋醫療、老人及身心障礙者關懷，還有零到兩歲無依嬰幼兒等的照護機構，從2013年底開始運作，在台東連結成照護老弱婦婦病五大對象的緊密公益服務網絡。正由於照護涵蓋面相當廣泛，因此也就更需要外界多加挹注，來協助這個網絡順利運行。今年中廣的「擁抱希望傳出愛」，就選定與東基公益平台合作，讓東基公益的各項照顧服務，能夠有更堅強的支持後盾。中廣董事長陳聖一說：「東基公益平台做得越多，負擔就越重，所以今年我們希望能幫他們募集到偏鄉醫療基金，讓他們能夠把這份關懷，送到台東的每個角落。」

而今年擔任活動愛心大使的歌手白安，則是捐出一件她的歌手戰袍，做為義賣品。白安說，這件「戰袍」曾經陪著她征戰多場演唱會，如今它退休了，希望能夠找到有緣人來擁有它：「我很希望讓這件衣服的生命延續下去，也能透過它，幫助到更多人。」

知名歌手白安擔任2025中廣「擁抱希望傳出愛」傳愛大使，她並捐出一件陪著自己南征北戰，參與過無數次演唱會的裙裝，為「擁抱希望傳出愛」共襄盛舉。

今年「擁抱希望傳出愛」義賣活動，將從12月1日起跑，歡迎大家透過中廣流行網「i like Radio」、中廣音樂網線上聽，或是透過手機「中廣線上聽」App、中廣官網，與FB「中廣活動專區」，即時得知每日義賣品，中廣邀請您與白安一起，協助東基更得力。