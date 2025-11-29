中式婚禮浪漫登場！42對新人在成美文化園喜結良緣。圖／彰化縣政府提供





2025 年彰化縣聯合婚禮以「中式婚禮」為主題，29 日在永靖鄉成美文化園盛大舉行。縣長王惠美親自為 42 對新人證婚，在賓客與親友的見證下祝福新人百年好合、永浴愛河。王惠美表示，今年參加的新人數較往年大幅增加，縣府除了在活動中準備多項成家好禮，也持續推出多項育兒、托育與家庭支持政策，盼讓年輕人在彰化能夠安心成家、生育無憂。

王惠美縣長提到，縣府已提供婚後與孕前的健康補助，協助新人與準父母做好家庭規劃；未來若預算通過，明年起將提高生育補助：第一胎 3 萬元、第二胎 5 萬元、第三胎 8 萬元，鼓勵年輕家庭踴躍生育。今年更推出全國首創的「童萌卡」，凡家中有 1 至 3 歲幼兒者，可領取 1 萬元點數，用於購買育兒用品與食品。

為降低托育負擔，縣府已設置 10 處公設民營托嬰中心，提供每月 7,000 元、由縣府全額補助的平價托育服務；另有 10 處育兒親子館，提供 0 至 6 歲家庭親子活動、托育諮詢、圖書與玩具借用等多元服務。未來將逐步擴增至 37 處托嬰中心及 20 處親子館，打造更完善的育兒友善環境，讓年輕人願意留在家鄉生活打拚。

今年聯合婚禮獲得 16 個單位與企業慷慨贊助，包括彰化縣議會、各農漁會、地方公所、企業與飯店等，提供新人多項成家禮品；縣府也額外贈送每對新人 5,000 元商品券，並舉行摸彩活動，最大獎為 3 台電動機車及多項蜜月住宿券，為活動增添喜氣。成美文化園並提供場地及入園券，讓新人與親友在優美園區共享喜悅。

立委謝衣鳳到場向新人致賀，祝福永結同心。成美文化園執行長薛樂山則以園內象徵長青的松樹寓意新人婚姻長久、幸福美滿。整場活動在滿滿祝福中圓滿落幕。

