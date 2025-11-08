中彰假日活動 拚百里侯人選爭亮相

立法院副院長江啟臣（後排右四）、國民黨立委楊瓊瓔（後排左三）、民進黨立委何欣純（後排右三）8日同框，共同行銷台中國際花毯節、新社花海。（李京昇攝）

「2025新社花海暨台中國際花毯節」8日登場，被民進黨徵召參選下屆市長的立委何欣純，以及國民黨內呼聲高的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，都穿上花襯衫到場拚人氣，讓開幕式成為另類市長選戰前哨戰。另彰化縣花壇大嶺巷步道健行活動吸引上千人參加，藍綠兩黨7位縣長可能人選中有6人到場，意外成為焦點。

距離2026年選舉還有1年，有意角逐百里侯的藍綠人選浮出檯面，趁著假日勤跑活動搏版面。新社花海暨台中國際花毯節昨在新社盛大登場，由農業部次長胡忠一、台中市副市長黃國榮主持開幕式，主辦單位安排戳氣球歡慶，何欣純搶先戳破，江啟臣、楊瓊瓔則分別在一旁鼓掌，3人同框嗅出濃濃政治味。

江啟臣指出，活動邁入第20屆，去年造訪人次創新高，今年更加入中台灣8縣市以及金門農特產品，相信大家一定會「心花開」。楊瓊瓔表示，中央普發現金1萬元，歡迎來台中消費、賞花。何欣純則說，花海、花毯節成為國內外知名的觀光品牌，希望大家一起努力造就山城榮景。

開幕儀式後，江啟臣以直播方式介紹花毯節，並和民眾拍照、握手，來者不拒展現親民一面，同時也在個人臉書發布短片行銷；何欣純則向工作人員、現場攤位問候招呼；楊瓊瓔與現場民眾互動拍照，並接續為「中台灣農業行銷展售會」揭幕，和在地農民「搏感情」。

另彰化縣府昨舉行花壇大嶺巷步道健行活動，吸引超過千名民眾共襄盛舉，藍綠兩黨下屆縣長可能人選也把握機會露臉，7人之中就有6人到場，拉近與民眾距離，意外成為焦點。

除了民進黨立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富到場外，國民黨宣布投入選戰的彰化縣工策會總幹事洪榮章及尚未正式表態的立委謝衣鳯也都與會，唯有縣府參議柯呈枋未到場，他表示，同時間有縣長指定行程，因此無法到場。