中彰投分署公益就業 籲一份年節好禮助弱勢人生轉彎
▲真善美基金會附設靜鴻家園獻上天然茶葉蜂蜜禮盒。
農曆春節將至，年節送禮不只是傳遞祝福，也能成為支持弱勢就業的力量。勞動力發展署中彰投分署推動「多元就業開發方案」，透過補助與專業輔導，協助民間團體培力弱勢族群、創造就業機會。今年春節特別精選三款人氣公益禮盒，邀請民眾用一份好禮，支持弱勢失業者學習一技之長，送出好人情，也為自己留下好福氣。
走進臺中的烘焙坊，奶油香氣中夾雜著專注與期待。由臺中市身心障礙者福利關懷協會成立的「微笑天使手作烘焙坊」，為身心障礙者打造穩定的工作舞台。中彰投分署透過多元就業開發方案補助經費，並導入行銷專家輔導，協助產品成功進軍市場，並榮獲2025年台中10大伴手禮首獎。春節推出的「福滿酥香禮盒」集結蝴蝶酥、椒鹽米粿等多款手做點心搭配日月潭紅茶，每一份都是學員親手完成的成果。聯絡電話：04-22607321#30劉先生。
城市另一端，「真心柑仔店」陪伴身心障礙者從包裝、理貨到銷售，逐步建立自信與工作能力。世界幫扶協會在中彰投分署經費補助及協助下，導入品牌與網路行銷輔導，本次春節推出「福駿同心禮盒」，內含帕瑪森起司棒、厚蛋捲與米米等小點，讓學員的努力被更多人看見。洽詢電話：04-23200911分機13，蕭小姐。
沿著八卦山脈，彰化縣私立真善美社會福利慈善事業基金會附設的靜鴻家園則是長期陪伴身心障礙者與病友投入農業、加工與銷售訓練。中彰投分署透過人力補助、教育訓練及展售資源支持，協助建立自立產銷模式。家園以自然培育的龍眼蜜搭配優質紅茶製成無添加茶葉蜂蜜，口感溫潤回甘，是年節送禮兼顧健康與心意的安心選擇。洽詢電話：04-8794312，陳小姐。
中彰投分署表示，「多元就業開發方案」希望透過協助在地民間團體發展可長可久的就業模式，讓弱勢族群有機會穩定工作、融入社會。
助弱勢人生轉彎！中彰投分署推動多元就業開發方案公益就業
【記者 廖美雅／綜合 報導】農曆春節將至，年節送禮不只是傳遞祝福，也能成為支持弱勢就業的力量。勞動力發展署中彰
