中彰投分署助攻人才升級 轄區2單位勇奪「2025國家人才發展獎」傑出個案獎

▲彰投分署副分署長傅晶如與獲得國家人才發展獎的慶鴻機電工業總經理王陳鴻（左3）協理鄭雅琴（ 左2）副理蔡銀齡（ 左1）合影

國內人力資源領域年度最高榮譽「2025國家人才發展獎」12 月 4 日公布獲獎名單，由行政院院長卓榮泰親自頒獎，肯定企業在人才策略上的卓越創新。勞動力發展署中彰投分署長期投入轄區勞動力發展，並成立企業輔導團提供企業專家指導，今年推薦的兩家企業—裕元花園酒店與慶鴻機電工業，以推動具創新及可擴散性的人才發展模式脫穎而出，雙雙榮獲「傑出個案獎」，展現服務業與製造業不同領域的學習標竿。

世代共融、技術不墜！面對台灣高齡化與服務業人力短缺，裕元花園酒店以《裕元45+人才永續支持系統》打造中高齡友善職場，創下92%留任率，展現驚艷成效。這套系統以六大創新策略重新定義中高齡價值，透由高階主管公開支持和給予照護關懷，賦予中高齡員工更多元角色和成就。例如讓中高齡房務員化身導師，將 30 年的「手路」經驗傳承給青年，使新進員工更快掌握要領。中高齡員工也站上幕前領航拍攝招募影片，翻轉年齡刻板印象，成功打造世代共融的永續模式，讓中高齡員工「留得住、做得久、也更有成就感」。

另一家獲獎企業慶鴻機電，則以十年深耕的人才養成體系打造製造業技能人才養成標竿。該公司申請參與中彰投分署「企業人力資源提升計畫」，逐步建立「技術道場」模式，將 TPS 生產系統、CNC智慧化、現場改善與教練式帶教制度化，形成「銀髮技術顧問＋青年種子教練」雙軌養成。另透過標準化 SOP 清晰標示學習路徑創造技能地圖，成為製造業爭相參訪取經的「傳承示範基地」。

中彰投分署表示，國家人才發展獎「傑出個案獎」以選拔具人才發展創新性、永續性及效益擴散性之傑出個案，範疇包含訓練發展、人才管理、組織學習、學習科技等具創新性或創造性問題解決方案等，並具實質效益擴散。本次兩家獲獎企業均以人才投資帶動文化翻轉，呈現清晰的社會示範效果。（如圖）