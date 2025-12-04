中彰投分署助攻身障就業 逾3,000人成功進入職場
為響應勞動部推動「身心障礙者職場合理調整」，勞動力發展署中彰投分署今年積極推動多項友善職場措施，包含「職務再設計 × 面試流程優化方案」、雇主融合教育訓練及精神障礙者就業支持等三大行動，已協助超過3,000名身心障礙者成功就業，展現政策落實的實質成效。
中彰投分署指出，今年轄區新登記身心障礙者求職人數逾4,500人。分署為協助企業提升對身障者的理解與進用意願，特別規劃「雇主融合教育訓練」，內容涵蓋身障求職者特質、勞動權益、合理調整與溝通技巧等，協助企業掌握實務操作模式。不少企業反映，課程讓他們更能提供合宜的支持措施，並有助於將身障就業納入ESG永續治理項目。
針對部分身心障礙者因口語表達較弱，容易在面試中吃虧的情況，分署與製造業、加油站業者合作推出「職務再設計 × 面試流程優化方案」，改以實作與情境操作取代傳統口試，協助求職者展現真實工作能力，企業媒合成功率也明顯提升。
32歲的阿哲因自閉症，不擅回答抽象問題，每逢面試被問到「你的優點是什麼？」總是緊張僵住。然而在參與優化方案後，人資將重點放在實際操作，請他依指示操作簡易機具、模擬工作流程。阿哲在實作環節展現高度專注與精準度，讓企業當場決定錄用。他目前已穩定就業，母親也感動地說：「我們一直知道他可以，只是以前沒有被看見的機會。」
另一方面，精神障礙者求職時常因「不被理解」而受阻。為提升支持品質，中彰投分署與伊甸基金會合作辦理兩場專業人員增能課程，強化前線服務人員的支持技巧與轉銜能力；同時也針對企業端舉辦參訪與座談，帶領雇主走訪彰化帝寶工業公司，實際了解友善職場環境、協助措施與成功案例分享。114年度共推介712名精神障礙者順利就業。
中彰投分署強調，未來將持續以「教育 × 實作 × 支援 × 企業協作」四大方向深化共融職場環境，期待更多企業能敞開大門，給予身障朋友展現自我的舞台，讓每位求職者都能安心、自信地走入職場。更多資訊可至中彰投分署官網查詢或洽詢04-23592181。
