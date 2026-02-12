中彰投分署助移工銜接新雇主 轉換中心新春活動暖心宣導權益

▲轉換中心提供四國雙語一案到底專人服務。（圖／中彰投分署提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為協助在臺被轉出移工順利銜接新工作，勞動力發展署中彰投分署所成立的「雇主聘僱移工轉換服務中心」，持續提供轉換協調與媒合服務。114全年，轉換中心服務轉出移工案量超過3,000人，成功媒合逾2,000人銜接新雇主。因應農曆新年將近， 轉換中心於2月12日舉辦新春同樂宣導活動，透過美髮義剪、寫春聯等年節體驗，陪伴被轉出移工提前感受臺灣年節氛圍，同時掌握轉換雇主相關法規與自身權益觀念，活動共有近400位移工到場參加。

▲參加轉換中心新春同樂宣導活動的移工開心秀出自己親筆寫的春聯。（圖／中彰投分署提供）

轉換中心指出，服務過程中發現，移工在轉換雇主期間，除需面對就業不確定性外，也容易因語言隔閡與文化差異，產生焦慮與思鄉情緒。為了讓移工在臺期間感受到更多支持與關懷，除平時提供雙語專人協助外，也會結合各國節慶辦理關懷活動，這次則首次於農曆春節前辦理新春同樂活動。

▲移工在新春同樂宣導活動中聚精會神寫春聯。（圖／中彰投分署提供）

本次新春同樂活動現場氣氛熱鬧溫馨，也特別安排美髮義剪，協助移工整理儀容，以清爽面貌迎接新年與新工作；同時設置春聯摹寫體驗區，讓移工親手臨摹寫下具有祝福意涵的吉祥字句。有移工剪完頭髮對著鏡子露出笑容，也有人拿著毛筆認真寫春聯，彼此分享對新年的期待，工作人員也趁著互動，用移工熟悉的語言進行權益及流程說明，讓重要資訊在輕鬆聊天中自然傳遞。

▲移工認真聆聽轉換中心對於轉換雇主流程與可運用資源的宣導。（圖／中彰投分署提供）

轉換中心進一步表示，中心自112年成立以來，即提供「四國雙語(越南、印尼、泰國及菲律賓)一案到底」的專人服務模式，從諮詢說明、文件準備、流程協助到後續追蹤，全程由專人陪伴，協助移工清楚掌握轉換規定、自身權益和申辦進度，並在法定期限內完成轉換手續，也讓雇主在接續聘僱過程中能更有效率完成相關程序，降低溝通成本、提升媒合效率，迄今已陪伴許多轉出移工與雇主完成轉換與媒合流程。

轉換中心強調，未來將持續透過專業服務與關懷措施，協助移工安心完成轉換，同時促進勞雇雙方建立穩定合作關係。移工或雇主如有轉換或接續聘僱相關需求，歡迎洽詢轉換中心服務專線04-7266521，由專人提供即時協助，陪伴每一段轉換歷程走得更穩健。