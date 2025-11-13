中彰投分署培訓國手參賽亞洲技能賽

中彰投分署訓練師邱耀慶指導勝華砌磚施作技巧。

▲中彰投分署訓練師邱耀慶指導勝華砌磚施作技巧。

第3屆亞洲技能競賽將於11月27日至29日在台北南港展覽館盛大登場，匯聚來自30國近400位技職好手同場競技，為亞洲最盛大的技職賽事。此次中彰投分署培訓代表台灣出征「砌磚職類」的國手施勝華，從中區分區賽一路奮戰、歷經無數「拆牆重砌」的努力，終以堅毅與專業脫穎而出。除鍛鍊技術外，面對亞洲賽3天18小時激戰所需體耐力，他每日自我訓練八小時站功與手臂肌耐力來迎接挑戰。由於上屆金牌劉彥廷同樣出自中彰投分署，勝華本次接棒出征，期盼手中的灰泥再度築出國際榮耀，為臺灣再砌一座亞洲金牌！

19歲的施勝華，目前就讀雲林科技大學技優專班二年級。他從高一初次參加第52屆中區分區技能競賽僅獲佳作，隔年在第53屆中區分區賽中也只奪得第三名、同屆全國賽獲第四名。但他不放棄，終於在第54屆中區分區賽勇奪第一名，同年於全國賽中奪得亞軍，並在國手選拔賽中脫穎而出成為正取國手。

為了累積實務經驗，他利用假日到國手學長開設的工作室打工，參與藝術砌磚案，學習業界師傅的實戰技巧，這些經驗也在國手選拔中成為致勝關鍵。他表示，亞洲賽需在18小時內完成耐火泥砌築、灰縫勾縫與地面舖磚等工序，精準呈現「圓拱＋花飾」雙模組砌磚作品，不僅考驗技術與美感，也挑戰體力與時間掌控。他特別感謝分署訓練師的指導，以及歷屆國手的經驗傳承，期望能發揮百分百實力，讓世界再度看見台灣技職青年的實力。勝華的指導教練、分署訓練師邱耀慶表示，砌磚講究的不只是速度，更是心靜手穩的專注力，勝華多年選手生涯的堅持與自律，讓他在壓力中仍能穩定發揮找到節奏，這就是成為國手的關鍵。

第3屆亞洲技能競賽是國內難得一見的技職盛會，可促進跨國技術交流，強化我國技職人才的全球競爭力。中彰投分署邀請民眾共同關注這場國際賽事，更多資訊可瀏覽技能競賽主題官網https://world-skillstw.wdasec.gov.tw/，或搜尋臉書「技能競賽充電讚」官方粉絲團、IG「worldskillstw」。