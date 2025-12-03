中彰投分署培訓家具木工職類國手陳祈聖奪下第三屆亞洲技能競賽金牌

第三屆亞洲技能競賽11月29日在南港展覽館圓滿落幕，臺灣代表隊以亮眼成績，勇奪青年組17面金牌等多項獎牌，蟬聯二連霸，拿下總冠軍。其中勞動力發展署中彰投分署培訓的國手表現出色，一舉拿下7金3銀1銅等11個獎項，展現長年深耕技職訓練的堅實成果。獲選擔任我國國手代表團隊長的陳祈聖（如圖），歷經5年的選手備戰之路，曾飽嚐落敗的滋味，然而他越挫越勇，練就能將木工尺寸誤差控制在±0.5mm內的精準度，勇奪家具木工職類金牌，為台灣創下新一頁榮耀。

廣告 廣告

中彰投分署長期深耕專業技術人才培育，本屆競賽成果豐碩。在製造工程技術領域，「機器人系統整合」、「CNC車床」及「自主移動機器人」三職類奪金，「機電整合」奪銀，「銲接」獲得銅牌；營建技術領域的「家具木工」、「門窗木工」及「砌磚」三職類亦奪金。此外，「汽車噴漆」亦獲得銀牌佳績，充分展現技職訓練扎實實力與人才培育成效。

中彰投分署所培訓家具木工職類國手陳祈聖，現就讀國立屏東科技大學木材科學與設計系，因表現穩定和技術成熟獲選為台灣代表隊隊長，於11月20日授旗典禮中，由勞動部部長洪申翰交付會旗，負責率隊參加本次亞洲技能競賽及明年舉行的第48屆國際技能競賽。

陳祈聖就讀公東高工起就接受專業訓練，歷經多次挑戰，終在第54屆全國技能競賽奪金，後取得國手資格。他表示，家具木工需在限時內完成高精度作品，包括看圖解讀、工序規劃及尺寸誤差控制皆是關卡，其中誤差必須維持在±0.5mm以內，是最嚴峻的技術挑戰之一。他也坦言曾因壓力而「刻意停下」，用沉澱重新找回節奏。他說，「辛苦，但每一步都值得。」陳祈聖感謝中彰投分署與指導訓練師陳永尉、蔡浩章、張晉豪的陪伴。他表示，接下來會全力備戰國際技能競賽，繼續為台灣爭光。