中彰投分署年前集結22家企業連推7場徵才 釋逾300職缺

近期景氣波動，為穩定中部地區就業市場，協助勞工掌握年前求職契機，勞動力發展署中彰投分署自115年1月14日至2月6日，於彰化、員林及南投三地密集辦理7場小型及單一徵才活動，共邀集22家績優企業，橫跨半導體、電子製造、機械設備、零售流通、觀光旅宿及服務業等多元產業，合計釋出逾300個工作機會。其中半導體與高科技製造業徵才需求最為亮眼，合晶科技、矽品精密等廠商招募工程師與設備維修人員等近百人，薪資上看6萬元；在地服務業亦展現用人動能，薰衣草森林九九峰園區預計3月營運，提前釋出店長等職缺，薪資上看5萬元，顯示企業把握農曆年前招募人手，地方就業機會持續釋出。(見圖)

其中彰化就業中心自1月22日至2月6日推出4場系列徵才活動，集結車用電子與智慧製造等重點產業，共邀請12家廠商釋出逾200個職缺。其中福興在地上市公司開出軟硬體工程師、專案管理師等職缺，薪資4萬元以上。半導體廠合晶科技則招募製程與設備相關工程人才，釋出約40個職缺，工程師與技術職月薪4萬至6萬元，並提供新人訓練與久任獎金；矽品精密也同步徵才，顯示半導體職缺兼具穩定需求與發展潛力。部分徵才活動現場有發送開運春聯，為求職民眾增添年節好彩頭。

南投地區小型聯合徵才中，薰衣草森林九九峰園區一次釋出店長、咖啡師、公關、導覽及外場管理等職缺；全聯福利中心亦提供正職與兼職在地門市人員，搭配明確培訓與晉升制度，打造服務業長線職涯。

而員林就業中心則於1月23日集結正新輪胎、富強輪胎、天工精密等廠家，都是傳統製造業轉型升級的典範，結合自動化、品質管理與國際市場布局，持續擴大技術與管理職需求，透過現場面對面媒合，協助民眾於農曆年前完成面談、順利上工。