中彰投分署推三亮點 助三千名身心障礙者成功就業

工作人員向身心障礙者解說理貨面試流程，企業人資主管從旁觀察評估。（中彰投分署提供）

記者黃志炫／台中報導

為響應勞動部推動「身心障礙者職場合理調整」，勞動力發展署中彰投分署積極推動多項促進職場共融的就業服務措施，包括創新推出「職務再設計面試流程優化」方案、雇主教育訓練、精神障礙者就業支持等行動，今年迄今已協助逾三千名身心障礙者成功就業，展現政策落地後的實質成效。

中彰投分署指出，今年轄區身心障礙者新登記求職人數逾四千五百人，為開拓身心障礙者就業機會，特別針對有意願進用身心障礙者卻不確定如何調整的企業，開辦了「雇主融合教育訓練」，內容涵蓋身障者工作特質、勞動權益、合理調整、溝通要點等。參與課程的企業表示，透過課程更能掌握實務操作方式以提供合宜支持，並直接納入公司ESG治理項目。

另外許多身心障礙求職者其實「做得到」，但不善於言語表達，在面試時容易吃虧。中彰投分署因此與製造業、加油站業者合作推出「職務再設計×面試流程優化方案」，用實作代替紙筆，用情境取代口試，讓企業更敢用、求職者更敢試，雙方媒合成功率明顯提升。今年三十二歲的阿哲患有自閉症，每次面試只要被問到「你最大的優點是什麼？」就會完全僵住。直到遇到中彰投分署的「面試流程優化方案」。經過簡易口試後，重點放在後面的實作，請他依指示操作簡易機具、模擬現場工作流程。原本害羞的阿哲，一進入實作情境就像變了個人，手腳俐落、動作精準，人資當場點頭「他很適合這份工作。」阿哲目前已穩定就業，媽媽也激動表示，我們知道他做得到，只是以前沒機會被看見。

精神障礙者在求職路上最常遇到的不是能力不足，而是「不被理解」。為此，中彰投分署與伊甸基金會合作，辦理二場專業人員增能課程，強化一線服務人員支持與轉銜能力；同時針對企業端舉辦參訪與座談，安排走訪彰化帝寶工業公司，透過實地了解職場環境、員工協助措施與成功案例分享，實證用人效益、提升企業進用信心，今年度共推介七百餘名精神障礙者就業。