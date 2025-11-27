中彰投分署推勞工就業通計畫 讓勞工速回職場
記者黃志炫／台中報導
為協助受影響的失業勞工再就業，勞動部自九月啟動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計三項資源，透過政策補助提升經營良好的雇主聘僱意願。勞動力發展署中彰投分署積極扮演「職缺開發」與「資源整合」角色，連結雇主團體主動訪視轄區企業推廣計畫，以開發多樣職缺。四十九歲的小蔡在彰化金屬製造業工作二十年，因關稅影響而遭裁員，靠著計畫協助轉戰塑膠製造業，快速回到職場。
中彰投分署表示，勞工就業通計畫推出以來，轄下就業中心積極向雇主介紹僱用獎助內容，鼓勵釋出職缺，協助有就業需求的失業者儘速重返職場。只要雇主以按月計酬方式，全時僱用經公立就服機構推介的失業勞工滿三十天，即可申請每人每月六千元、最長六個月的僱用獎助。雇主無行業別限制，但需維持僱用規模達九成，且未實施減班休息，該措施可減輕企業用人成本，同時為失業勞工開出更多工作機會。
小蔡原在金屬製造廠擔任倉管小組長，工廠因受美國關稅政策影響而裁員，讓他頓時失去收入來源，急需找到下一份工作。員林就業中心就業服務員透過就業諮詢，得知小蔡具有堆高機證照，在瞭解他對工作的想法後，進一步盤點開發轄區廠商，鎖定山暉實業公司塑膠品作業員職缺。雖然工作內容與前項職務差異很大，但在僱用獎助的加持下，業主願意從頭開始教導，小蔡也勇於重新學習。他表示在最無助的時候得到支持，像是有人拉一把重新站起來。
除僱用獎助外，勞工就業通計畫依不同失業勞工的個人需求，另有提供企業「先僱後訓」的工作崗位訓練機制，由企業安排職場導師協助補強必要技能，勞動部則補助雇主每人每月一萬二千元、最長三個月訓練經費。若員工遭遇工作障礙，就業中心也可提供「職務再設計」服務，每名勞工年度最高可補助雇主十萬元，用於改善設備、提供就業輔具或調整工作方法等項目。
