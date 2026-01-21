中彰投分署提醒「強化版僱用安定措施」避免3大申辦地雷區

隨著台美關稅政策方向出爐，國際貿易情勢逐漸明朗，部分產業仍面臨訂單調整與營運壓力。為協助企業穩定留才、減輕勞工因減班休息所承受的薪資衝擊，勞動部自114年8月1日起推動「強化版僱用安定措施」，針對公告九大行業提供薪資差額70%的補貼。勞動力發展署中彰投分署表示，除主動深入廠商端提供說明與協助外，並同步啟動專人諮詢、四步驟申辦引導和加速審件等多項貼心服務，讓資源能及時送到勞工手中，也協助企業在國際情勢變動下穩定人力配置。(見圖)

中彰投分署指出，近期在受理申請案件及進行企業訪視時發現，多數勞工與事業單位對政策方向已有基本認識，但實際申辦時，仍容易因對期限或細節掌握不夠完整，而影響核撥時程。特別是在減班休息通報程序、申請期限等關鍵環節，若有疏忽就可能需要補件，拉長等待補助核撥的時間。

分署說明，勞工申請「強化版僱用安定措施」前提是雇主與勞工協商實施減班休息達30日以上，並須通報地方勞工行政主管機關，勞工申請時可先行檢視要件是否相符。至於勞工常詢問的如何辨識任職公司是否為公告之九大行業，其實可以從114年8月1日（公告生效日）登載於自身就業保險、工廠及稅籍資料做判斷。

另外為審件不卡關，特別提醒民眾避免常見的三大申辦地雷區，包含一、佐證資料缺漏(薪資清冊不完整或無法判讀)：薪資證明必須載明應領薪資、減班休息扣減金額及實際領取薪資，並加蓋公司章戳。二、投保資格不符：除雇主、負責人等非就保對象不符申請資格外，也有勞工未留意投保年資規定，公告日前已在職者需加保滿30日，公告日後新進者則需加保滿90日，才能符合請領資格。最後一點，「逾期申請」是民眾易疏忽之處，依規定勞工須於「實施減班休息每滿30日之次日起90日內」提出申請，一旦逾期即不得補申請，需多加留意。

為協助民眾順利申辦，中彰投分署已整理「僱安申辦檢核表」，從確認資格、準備文件、提出申請到審核撥款四大步驟，引導勞工與事業單位逐項檢視。符合資格者除可採紙本郵寄方式外，也可透過「台灣就業通」網站線上申辦，若有任何問題歡迎直接洽詢中彰投分署（04）2359-2181分機2126、2119、2122、2132至2133、2135至2137，由專人提供協助。