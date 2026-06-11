中彰投分署攜手70家勞工團體精進辦訓品質 打造友善學習環境助勞工提升職能
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】隨著產業轉型及終身學習趨勢發展，在職勞工對職能進修的需求日益多元。勞動部勞動力發展署中彰投分署推動「產業人才投資方案」，每年協助超過2萬4,000人次在職勞工參與進修課程。為持續提升訓練品質，勞動部勞動力發展署中彰投分署於今（11）日舉辦「115年度工會團體意見交流座談會」，邀集70家辦理產業人才投資方案課程的勞工團體代表齊聚交流，共同精進辦訓量能，協助勞工強化職場競爭力。
▲勞動力發展署中彰投分署副分署長阮啟釧在產業人才投資方案工會團體意見交流座談會中致詞。（圖／中彰投分署提供）
中彰投分署指出，產業人才投資方案課程涵蓋資訊科技、資訊安全、智慧製造、精密機械、綠色能源、碳管理、數位行銷及專業技術等多元領域，並持續因應產業發展與勞工進修需求進行調整。115年上半年已開設508門課程，參訓學員滿意度達95%，另有87門政策性課程也陸續開班，顯示在職勞工對持續學習及職能提升具有高度需求。
▲勞動力發展署中彰投分署副分署長阮啟釧在產業人才投資方案工會團體意見交流座談會中致詞。（圖／中彰投分署提供）
會中也分析近3年開課趨勢發現，電腦資訊技術類的課程深受在職勞工喜愛，反映AI浪潮帶動數位技能需求升溫。而從課程選擇趨勢可看出，勞工進修已不再侷限於單一專業，而是同步強化數位應用、管理能力及跨域職能，以提升面對市場變化的競爭力，可作為未來規劃訓練的參考。
▲勞動力發展署中彰投分署副分署長阮啟釧與培訓單位理事長們為產業人才投資方案按讚。（圖／中彰投分署提供）
此外，隨著課程領域的日趨多元，參訓學員的背景、學習目的與需求也更加多樣化，辦訓單位除了提供專業課程外，更需重視與學員間的溝通、學習中的支持協助，以及課程服務品質。因此，本次座談會特別安排「學員溝通與環境支持」專題講座，分享同理溝通技巧與應變處理能力，協助訓練單位即時掌握學員需求，提升服務品質，營造更安全友善的學習環境。
中彰投分署表示，未來將持續與辦訓單位攜手合作，規劃符合產業趨勢及勞工需求的優質課程，協助勞工持續精進專業能力，為企業培育所需人才。也鼓勵年滿15歲以上並具勞工保險、就業保險、職業災害保險或農民健康保險身分的在職勞工，均可報名參加產業人才投資方案課程，符合資格者可獲訓練費用80%至100%補助，每人3年最高補助10萬元，歡迎勞工朋友持續進修，為職涯加值。
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