中彰投分署直聘試營運1月底上路 服務搶先跑、據點零距離

▲民眾臨櫃詢問直聘業務，就服員透過網頁加以說明。（圖／中彰投分署提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為提供雇主多元聘僱移工管道，減輕雇主及移工經濟負擔，勞動部勞動力發展署中彰投分署將於115年1月30日啟動「中彰投區直接聘僱聯合服務中心」試營運，打造在地一站式便民服務，並主動出擊提供「到點服務」與「駐點服務」雙軌並進，協助中彰投地區「想自己辦、又怕流程太複雜」的雇主，可自行引進或續聘移工。同時也與國際「零付費」趨勢接軌，兼顧人權保障與社會公益，讓直聘成為安心又可靠的選項。

▲就服人員向民眾解說直聘業務。（圖／中彰投分署提供）

中彰投分署表示，自112年設立移工轉換中心以來，已累積不少實務經驗與正面回饋。此次成立直聘中心，秉持「服務不能停，更要跑在前面」的精神，考量彰化地區是傳統產業聚集地，移工轉換與聘僱需求較為頻繁，直聘中心試營運首波服務將直接進駐雇主最常往來的核心據點，每天在彰化移工轉換中心（彰化市中山路二段838號）設置行動櫃檯，提供「定時、定點」的專人服務，讓雇主與移工一到現場就有人協助，行政流程不再卡關。

▲就服員指導民眾填寫直聘相關資料。（圖／中彰投分署提供）

本項服務主要針對正在進行移工轉換或有直聘需求的雇主及移工，服務人員可即時諮詢並直接對案件進行身分查驗、文件檢視與流程說明，真正落實「一站式」服務。未來也將採取「駐點服務」與「到點服務」雙軌並行的方式，主動把資源送到產業現場與民眾身邊。

即使是試營運，服務規格也不打折。中彰投區直聘中心組成專業服務團隊，提供印尼、越南、泰國及英文等四國語言的雙語服務，具備諮詢、收件與翻譯協助能力，確保雇主與移工在溝通上零障礙。

隨著試營運啟動，中彰投分署也將攜手在地雇主團體與地方政府，陸續辦理直接聘僱說明會，首場預計於115年2月4日在彰化市萬安社區活動中心登場，透過「駐點服務＋說明會」雙管齊下，協助民眾快速掌握申辦流程，歡迎有意自行辦理外國人聘僱作業的雇主與移工朋友，持續關注中彰投分署全球資訊網，掌握最新說明會場次與駐點服務資訊。也可洽詢中彰投分署雇主聘僱移工轉換中心04-7266521分機610，將有專人提供協助。