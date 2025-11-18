中彰投分署辦逾百場就業促進研習 助逾2000弱勢求職者展新職涯

▲參與中彰投分署「特定對象就業促進研習活動」給自己不一樣的未來。（圖／中彰投分署提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】就業，不僅是一份工作，更是重新開始的勇氣與希望！勞動力發展署中彰投分署轄下各就業中心積極開辦「特定對象就業促進研習活動」，透過課程或團體等多元模式，協助中高齡及二度就業婦女等弱勢族群提升職場競爭力。今年截至11月中旬，已舉辦104場次，逾2000人受益。48歲的阿寬因家中貿易公司訂單銳減，面臨經濟與家庭照顧的挑戰，參加彰化就業中心的研習活動後，決定投入家事長照領域，目前除參與線上課程，同時以每小時500元兼職承接家事服務，不僅平衡家庭與經濟，更為個人開闢寬廣的職涯。

▲阿寬開心分享取得的證照。（圖／中彰投分署提供）

現年48歲的阿寬，原與丈夫經營國際貿易事業，因過往外銷市場萎縮，公司面臨困境，她還需照顧78歲患肌少症及輕微失智的婆婆，及兩名年幼女兒，使她陷入兼顧家庭與外出工作的兩難。面對轉職的不確定感，她一度感到無助，直到參加彰化就業中心的「專業家事從零開始」就業促進研習活動，才找回人生方向。

▲就服員為阿寬安排長照參訪課程。（圖／中彰投分署提供）

透過活動安排，阿寬不僅認識到家事服務產業專業化的價值，也學習到清潔劑使用、安全操作及收納技巧等新觀念，之後又陸續參加該中心舉辦的「運用DISC+NLP提升職場溝通力」與「走進長照新未來」體驗課程，開啟她對家事服務與長照領域的興趣。積極的阿寬在彰化就業中心的協助下，目前持續接受長照培訓及運用線上學習資源，同時從事兼職家事服務員，累積實務經驗後，目前每小時薪資可達500元，逐步實現轉職與家庭兼顧的需求。

中彰投分署「特定對象就業促進研習活動」透過系統化課程，結合核心職能、創業準備、履歷撰寫、面試技巧及職場溝通等實用內容，搭配產業趨勢分享、職場參訪及即時面試，助中高齡者、二度就業婦女等突破就業障礙。課程融入在地資源，採小班精緻化及實體線上雙軌模式，專業講師引導互動學習，促進職涯探索與建立自信，逾九成學員表示課程實用又激勵人心，「不只學會技能，更重新相信自己」。有需求的民眾歡迎洽詢中彰投分署轄下各就業中心。