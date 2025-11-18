中彰投分署辦逾百場就業促進研習 助逾2000弱勢求職者展新職涯
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】就業，不僅是一份工作，更是重新開始的勇氣與希望！勞動力發展署中彰投分署轄下各就業中心積極開辦「特定對象就業促進研習活動」，透過課程或團體等多元模式，協助中高齡及二度就業婦女等弱勢族群提升職場競爭力。今年截至11月中旬，已舉辦104場次，逾2000人受益。48歲的阿寬因家中貿易公司訂單銳減，面臨經濟與家庭照顧的挑戰，參加彰化就業中心的研習活動後，決定投入家事長照領域，目前除參與線上課程，同時以每小時500元兼職承接家事服務，不僅平衡家庭與經濟，更為個人開闢寬廣的職涯。
▲阿寬開心分享取得的證照。（圖／中彰投分署提供）
現年48歲的阿寬，原與丈夫經營國際貿易事業，因過往外銷市場萎縮，公司面臨困境，她還需照顧78歲患肌少症及輕微失智的婆婆，及兩名年幼女兒，使她陷入兼顧家庭與外出工作的兩難。面對轉職的不確定感，她一度感到無助，直到參加彰化就業中心的「專業家事從零開始」就業促進研習活動，才找回人生方向。
▲就服員為阿寬安排長照參訪課程。（圖／中彰投分署提供）
透過活動安排，阿寬不僅認識到家事服務產業專業化的價值，也學習到清潔劑使用、安全操作及收納技巧等新觀念，之後又陸續參加該中心舉辦的「運用DISC+NLP提升職場溝通力」與「走進長照新未來」體驗課程，開啟她對家事服務與長照領域的興趣。積極的阿寬在彰化就業中心的協助下，目前持續接受長照培訓及運用線上學習資源，同時從事兼職家事服務員，累積實務經驗後，目前每小時薪資可達500元，逐步實現轉職與家庭兼顧的需求。
中彰投分署「特定對象就業促進研習活動」透過系統化課程，結合核心職能、創業準備、履歷撰寫、面試技巧及職場溝通等實用內容，搭配產業趨勢分享、職場參訪及即時面試，助中高齡者、二度就業婦女等突破就業障礙。課程融入在地資源，採小班精緻化及實體線上雙軌模式，專業講師引導互動學習，促進職涯探索與建立自信，逾九成學員表示課程實用又激勵人心，「不只學會技能，更重新相信自己」。有需求的民眾歡迎洽詢中彰投分署轄下各就業中心。
其他人也在看
爸媽退休金每月3萬夠用嗎？他看見真實生活嚇到：老了還要付房租真的不安心
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導退休後最怕什麼？不少人擔心的不是醫療，而是「沒有自己的房子」。近日有網友發文感嘆，看到爸媽正式退休後的生活狀況...FTNN新聞網 ・ 1 天前
不是工程師、醫師！最賺錢職業出爐「月領7萬」、最慘不到35K...他擁千萬一夕破產，靠1招反轉致富
全台最賺錢行業是什麼？答案出爐！主計總處11月公布最新9月薪資統計，揭示台灣目前高薪行業版圖，顛覆社會對傳統高收入職業的印象。 資料顯示，全體受僱員工今年1至9月的平均經常性薪資為4萬7751元，較2024年同期增加3%，創下近25年同期最大增幅；累計實質總薪資平均數則成長1.87%，為7年來最大漲幅。 其中，金融與保險業以平均經常性薪資7萬715元穩居全台薪資冠軍，遠高於工程師及醫師等長期被認為「最賺」的職業。今周刊 ・ 18 小時前
國營光環破滅！員工忍3年「登出台電」爆內幕：官僚到窒息
一名在台電工作近三年的網友近日分享自己選擇離職的原因，他表示，讓他下定決心「登出」的原因，包括台電內部存在老廠文化、僵化的官僚體制以及複雜的人事問題等諸多弊病。儘管同事勸說離開後可能找不到更好的工作，但原PO直言，「繼續待在台電也不會更好」。中天新聞網 ・ 20 小時前
2026應屆畢業生恐成「就業難民」！《華爾街日報》警告：AI搶飯碗＋大廠裁員潮，明年工作超級不好找
對於即將在明年步出校園的莘莘學子來說，《華爾街日報》最近對2026的預測恐怕不是什麼好消息：明年的畢業生就業市場可能比今年更加嚴峻，甚至創下自新冠疫情以來最遭告的紀錄。因為在經濟前景不明、人工智慧（AI）崛起、資深員工「降維打擊」的多重夾殺下，大學文憑正迅速失去就業市場「入場券」的傳統保證。美國「全國大學與雇主協會」（NACE）的權威調查向來被視為畢業生的招......風傳媒 ・ 1 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 17 小時前
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂
劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 18 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 20 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 21 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 22 小時前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台大大氣系放鳥！地理系霸氣「補償350杯飲料」店家證實了
生活中心／周希雯報導鳳凰颱風前陣子襲台，1名自稱「台大大氣系」的網友，大膽預測「台北至少會放兩天颱風假」，還放話沒放的話「各請300份雞排+波霸奶茶」，翻車後他改口只發300份雞排、100份飲料，「真的沒錢了」。然而今（16）到了約定時間，本人卻遲遲未出現，直接放鳥現場等待領取的400人，一夕間引發民怨；沒想到地理系似乎看不下去，直接霸氣出手幫洗刷台大招牌，宣布明（17日）發350杯飲料，飲料店也現身留言證實，「是真的！學長已付清」。民視 ・ 1 天前