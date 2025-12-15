中彰投分署運用小型企業人力提升計畫 助創意產業「微笑」走向國際舞台
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】為協助我國50人以下的小型企業強化人才培訓發展，勞動部推動「小型企業人力提升計畫」，透過輔導諮詢及訓練執行等服務提供，助力企業轉型升級，員工穩定就業。位於台中的微笑元素創意概念股份有限公司自111年起積極參與該計畫，在勞動力發展署中彰投分署的專業輔導、課程規劃與訓練補助支持下，順利將藝術工藝融入綠能生活，讓經營的手工單車品牌從台灣走向國際舞台，朝向更高端、更永續的營運模式升級。
▲中彰投分署為參與小型企業人力提升計畫的企業辦理訓練規劃提升研習活動。（圖／中彰投分署提供）
微笑元素創意概念股份有限公司初期員工只有18人，自創手工單車品牌SEic，經營願景是將工藝之美注入每一輛單車，也延伸至顧客體驗。為了讓品牌能在市場站穩腳步，該公司申請參加「小型企業人力提升計畫」，透過計畫培訓與顧問輔導機制，打造系統化人才培育制度，包括組織診斷、營運策略諮詢及課程客製化，一共規劃47堂培訓課程、累計近150人次參訓。培訓內容涵蓋品牌行銷、跨部門協作、國際服務禮儀、客訴管理到數位工具應用等多元面向，與公司強化品牌體驗、擴展國際市場的方向高度契合。
▲中彰投分署為企業舉辦小型企業人力提升計畫說明會。（圖／中彰投分署提供）
該公司林專員分享，「課程讓我學會如何在抱怨中找到需求，轉危機為契機，甚至讓不滿的顧客變成最忠實的支持者。」；另一位蔣專員則提到，「透過課程學會記錄與分析客訴案例，使團隊面對挑戰時能迅速判斷、有效應對。」
該公司表示，透過計畫的協助，不僅強化員工專業，也把品牌價值從工藝延伸到人員素養、跨部門合作與數位能力，公司團隊目前也成長為33名員工，使整體營運更具結構性，在面對實際市場壓力時更具韌性。未來公司也將持續以培訓為基礎，深化永續理念，讓台灣的生活美學與綠能科技在全球舞台上被看見。
中彰投分署強調，「小型企業人力提升計畫」是協助中小企業奠定人才基礎、強化競爭力的重要平台。115年度計畫將自114年12月16日起開放申請，相關資訊可至「補助企業辦理員工訓練計畫網」或中彰投分署官網查詢，亦可洽專案辦公室服務專線 (04) 2465-0300 分機 600 至 624。
其他人也在看
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 35
尪年收3百萬！她爽當全職主婦 24年後才知「全家存款剩24萬」急找工作
日本網站THE GOLD ONLINE報導，一般上班族收入多在50多歲達到高峰後開始下滑，孝一也不例外。他55歲迎來「職務退休」，卸下管理職後收入立刻減少約四成，之後又因公司經營惡化持續下降。60歲轉為約聘員工時，年收入僅剩約450萬日圓（約新台幣90萬元），但為維持「可靠丈夫」...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 45
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 5
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 22 小時前 ・ 3
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 5 小時前 ・ 2
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 424
行政院不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前 ・ 113
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 36
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 68
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 572
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
中職》曾豪駒再次出任樂天桃猿總教練 二軍投手教練黃偉晟、王溢正共同擔任
中華職棒樂天桃猿今天（15日）宣布一軍總教練人選，由原首席兼打擊教練曾豪駒接任總教練一職，而林政億則接替首席打擊教練位置。除此之外，在二軍投手教練部分，也由兩名樂天桃猿舊將黃偉晟及王溢正共同擔任。Yahoo奇摩運動 ・ 52 分鐘前 ・ 2
韓國瑜為何不去總統府茶敘？郭正亮一句話點出關鍵！
總統賴清德預定於15日上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府舉行國政茶敘，期望針對當前政局進行溝通。然而立法院長韓國瑜已明確婉拒出席，此項安排立即在政壇引發討論。前立委郭正亮14日指出，現行制度下的院際協商機制早已無法真正化解立法院與行政院之間的衝突。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 79
網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆 網讚：九州真男人不是叫假的
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）日前發文力挺，大讚「我們的首相做得好，超棒！」時常在社群平台海巡的他，又被發現看到網友發文要賴清德總統「滾出台灣」，他直接公開炮轟引起網友一片讚聲，連政治工作者周軒都曬出多則夢多回覆網友的留言佩服大讚：「有夠瘋的啦！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 143