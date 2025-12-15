中彰投分署運用小型企業人力提升計畫 助創意產業「微笑」走向國際舞台

▲微笑元素創意概念公司透過小型企業人力提升計畫辦理桌遊溝通學習課程。（圖／中彰投分署提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】為協助我國50人以下的小型企業強化人才培訓發展，勞動部推動「小型企業人力提升計畫」，透過輔導諮詢及訓練執行等服務提供，助力企業轉型升級，員工穩定就業。位於台中的微笑元素創意概念股份有限公司自111年起積極參與該計畫，在勞動力發展署中彰投分署的專業輔導、課程規劃與訓練補助支持下，順利將藝術工藝融入綠能生活，讓經營的手工單車品牌從台灣走向國際舞台，朝向更高端、更永續的營運模式升級。

▲中彰投分署為參與小型企業人力提升計畫的企業辦理訓練規劃提升研習活動。（圖／中彰投分署提供）

微笑元素創意概念股份有限公司初期員工只有18人，自創手工單車品牌SEic，經營願景是將工藝之美注入每一輛單車，也延伸至顧客體驗。為了讓品牌能在市場站穩腳步，該公司申請參加「小型企業人力提升計畫」，透過計畫培訓與顧問輔導機制，打造系統化人才培育制度，包括組織診斷、營運策略諮詢及課程客製化，一共規劃47堂培訓課程、累計近150人次參訓。培訓內容涵蓋品牌行銷、跨部門協作、國際服務禮儀、客訴管理到數位工具應用等多元面向，與公司強化品牌體驗、擴展國際市場的方向高度契合。

▲中彰投分署為企業舉辦小型企業人力提升計畫說明會。（圖／中彰投分署提供）

該公司林專員分享，「課程讓我學會如何在抱怨中找到需求，轉危機為契機，甚至讓不滿的顧客變成最忠實的支持者。」；另一位蔣專員則提到，「透過課程學會記錄與分析客訴案例，使團隊面對挑戰時能迅速判斷、有效應對。」

該公司表示，透過計畫的協助，不僅強化員工專業，也把品牌價值從工藝延伸到人員素養、跨部門合作與數位能力，公司團隊目前也成長為33名員工，使整體營運更具結構性，在面對實際市場壓力時更具韌性。未來公司也將持續以培訓為基礎，深化永續理念，讓台灣的生活美學與綠能科技在全球舞台上被看見。

中彰投分署強調，「小型企業人力提升計畫」是協助中小企業奠定人才基礎、強化競爭力的重要平台。115年度計畫將自114年12月16日起開放申請，相關資訊可至「補助企業辦理員工訓練計畫網」或中彰投分署官網查詢，亦可洽專案辦公室服務專線 (04) 2465-0300 分機 600 至 624。