中彰投分署運用「僱用獎助措施」 助弱勢重返職場
記者蕭宇廷／臺中報導
為協助中高齡等弱勢求職者重返職場，勞動部推動「僱用獎助措施」，透過補助機制提高雇主僱用意願，同時在僱用期間協助勞工強化就業職能；勞動力發展署中彰投分署更培訓外展人員積極開發友善廠商，並提供求職者個別化的就業服務。在政策與第一線就業服務人員的接力下，67歲的原住民長者「福哥」迎來人生轉機。獨自扛起3名孫子扶養重擔的他，在員林就業中心芳苑就業服務台積極媒合下，運用僱用獎助措施順利進入金屬製造業擔任作業員，不僅紓解家庭經濟壓力、也為中高齡就業政策寫下溫暖而踏實的實例。
親友眼中的福哥，本該在退休後含飴弄孫，卻因兒子與媳婦婚姻失和，3名年幼孫子全數託付給他照顧。曾是貨車司機的他，於112年6月退休後，把老年給付大多用來償還房貸；原本有限的積蓄、很快被孫子的生活與教育開銷消磨殆盡。65歲的他，不得不再次走進就業服務台。第一次開口說出「我想找工作」時，語氣靦腆卻沉重，道盡一位長者為家庭扛起責任的無奈與堅持，只求一份日班、穩定的收入，撐住一家人的生活。
在景氣尚未復甦、企業進用態度趨於保守的情況下，福哥求職之路並不順遂。但芳苑就業服務台並未放棄；透過外展人員主動與金屬製造業的在地公司溝通，說明僱用獎助措施、降低企業用人顧慮，成功為福哥爭取面試機會，順利錄取作業員。
就職後，雇主也願意教導他如何修整和研磨金屬表面的技巧，讓福哥逐漸熟悉生產線作業；福哥也展現高度責任感與穩定度，深獲雇主肯定，固定薪資也讓家中經濟逐漸回穩。而他65歲重返職場、為3個孫子撐起一個家，如今已穩定再就業1年半，總算為家庭撐起希望。
中彰投分署表示，面對高齡化社會的挑戰，未來將持續連結更多企業端資源，推動中高齡與高齡者友善就業環境，促進勞動力再運用，讓更多像福哥一樣有工作意願、有生活責任的長者，能在職場中再次站穩腳步，也讓企業看見中高齡的職場價值與穩定戰力。若有就業需求，均歡迎洽詢中彰投分署轄下各就業中心。
中分署運用「僱用獎助措施」，助67歲原民阿公重返職場，解燃眉之急。（中彰投分署提供）
