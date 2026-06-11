中彰投分署邀70家勞工團體代表座談助勞工強化職場競爭力

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中彰投分署舉辦「一一五年度工會團體意見交流座談會」，邀集七十家勞工團體代表齊聚交流。（記者鍾麗如攝）

勞動力發展署中彰投分署今天舉辦「一一五年度工會團體意見交流座談會」，邀集七十家辦理產業人才投資方案課程的勞工團體代表齊聚交流。中彰投分署表示，因應在職勞工對職能進修的需求日益多元，推動「產業人才投資方案」，每年協助超過二萬四千人次在職勞工參與進修課程。

中彰投分署指出，產業人才投資方案課程涵蓋資訊科技、資訊安全、智慧製造、精密機械、綠色能源、碳管理、數位行銷及專業技術等多元領域，並持續因應產業發展與勞工進修需求進行調整。一一五年上半年已開設五百０八門課程，參訓學員滿意度達百分之九十五，另有八十七門政策性課程也陸續開班，顯示在職勞工對持續學習及職能提升具有高度需求!

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中彰投分署表示，這次也分析近三年開課趨勢發現，電腦資訊技術類的課程深受在職勞工喜愛，反映ＡＩ浪潮帶動數位技能需求升溫。而從課程選擇趨勢可看出，勞工進修已不再侷限於單一專業，而是同步強化數位應用、管理能力及跨域職能，以提升面對市場變化的競爭力。

中彰投分署指出，隨著課程領域的日趨多元，參訓學員的背景、學習目的與需求也更加多樣化，辦訓單位除提供專業課程之外，更需重視與學員間的溝通、學習中的支持協助及課程服務品質：因此，這次特別安排「學員溝通與環境支持」專題講座，分享同理溝通技巧與應變處理能力，協助訓練單位即時掌握學員需求，營造更安全友善的學習環境。

中彰投分署表示，未來將持續與辦訓單位攜手合作，規劃符合產業趨勢及勞工需求的優質課程，協助勞工持續精進專業能力，並為企業培育所需人才。此外，年滿十五歲以上並具勞工保險、就業保險、職業災害保險或農民健康保險身分的在職勞工，均可報名參加產業人才投資方案課程，符合資格者可獲訓練費用百分之八十至百分之百補助，每人三年最高補助十萬元。